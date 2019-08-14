موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسى والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب ملعب "فودافون أرينا" بمدينة أسطنبول، لمشاهدة المباراة المرتقبة بين فريقي ليفربول ونظيره تشيلسي، ضمن مباريات كأس السوبر الأوروبي.



وتنطلق المباراة بين الفريقين في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD1.



ويسعى كلوب لاستغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين، بعد البداية الرائعة في الدوري بالفوز على نوريتش سيتي برباعية مقابل هدف، في الجولة الأولى ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



بينما يتطلع تشيلسي لمصالحة جماهيره بحصد اللقب، خاصة بعد السقوط المفاجئ أمام مانشستر يونايتد برباعية نظيفة في الجولة الأولى بالدوري.