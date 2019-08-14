واشنطن تعرب عن قلقها من التطورات الأخيرة فى اليمن

أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن قلقه من التطورات الأخيرة في عدن جنوبي اليمن، وخاصة تأثير العنف على المدنيين.



وقال "دوجاريك"، في مؤتمر صحفي: "نحن نتابع عن كثب التطورات على الأرض في عدن، ونحن قلقون بشكل خاص من تأثير العنف على المدنيين".



وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة: "نواصل دعوتنا لجميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والالتزام بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".



وحذر المسؤول الأممي من خطورة تداعيات الأحداث في اليمن بالقول: "من الأهمية بمكان أن تعمل جميع الأطراف لضمان ألا تؤدي أحداث الأيام الماضية إلى مزيد من عدم الاستقرار في عدن أو في أي مكان آخر في اليمن، ونؤكد على أنه لا يمكن حل النزاع في اليمن إلا من خلال عملية سياسية شاملة".