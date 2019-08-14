الأربعاء 14 أغسطس 2019 الموافق 13 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

انطلاق سلسلة مظاهرات احتجاجية ضد "آبى" فى سيئول غدًا

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 07:26 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
من المتوقع انطلاق سلسلة من المظاهرات الاحتجاجية ضد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم غد الخميس الموافق الذكرى السنوية الـ74 لتحرير كوريا من الحكم الاستعماري الياباني.

ويخطط الائتلاف المكون من 10 منظمات مدنية، مظاهرة في الساعة الحادية عشر يوم غد الخميس في ساحة سيئول.

ومن المتوقع أن يشارك فيها حوالي ألفا شخص على رأسهم السيد "لي تشون-شيك،" والسيدتين "يانج جوم-دوك،" "وكيم جونغ-جو،" ضحايا العمل القسري لليابان، ومن المتوقع أن يتحدثوا عن الآلام التي واجهوها في الخارج في ظل الاستعمار الياباني، وأن يدعوا الشعب إلى حشد الجهود لتسوية قضية العمل القسري.

ومن المخطط أن يعقد المشاركون مسيرة حاشدة في شارع "كوانج-هوا-مون" أمام السفارة اليابانية بكوريا الجنوبية.

يذكر أن اليابان اتخذت إجراءات انتقامية اقتصادية ضد كوريا الجنوبية اعتبارا من يوليو الماضي احتجاجا على الأحكام التي أصدرتها محكمة كورية جنوبية في العام الماضي، والتي أمرت بموجبها الشركات اليابانية بدفع تعويضات عن العمل القسري الذي أجبروا الضحايا عليه في زمن الحرب.

ومن جانبه، ذكر الاتحاد الكوري لنقابات العمال أنه يخطط لإقامة مظاهرة في الساعة الثانية غدا في ساحة "كوانغ-هوا-مون" بسيئول، مضيفا أن حوالي 10 ألاف من أعضائه يحضرونها.

كما من المخطط أن يعقد الائتلاف الذي يشمل نحو 750 منظمة مدنية، مظاهرة الشموع في الساعة السادسة من نفس اليوم في ساحة كوانج-هوا-مون في وسط سيئول.

وتدعو المظاهرة الشعب إلى المشاركة في حملات مقاطعة البضائع اليابانية، مؤكدة على أن الحملة ضد سياسات آبي وليس ضد اليابان.

كما ستحث الحكومة الكورية الجنوبية على اتخاذ موقف ثابتا ضد استفزازات آبي، مطالبة بإلغاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان، ومطالبة الشعب بمشاركة شعبية واسعة لإلغائها.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

مطالب بمعاقبة مروجى صورة "رجل العجلة"

منذ حوالي 14 ساعة

أول رد مصري على علاقة الانفجار النووي في روسيا بمحطة الضبعة

منذ يوم

قرار عاجل من النيابة بشأن "خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

منذ ساعة و 19 دقيقة

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسى والقنوات الناقلة

ads

الصور

image description

بالصور.. ظهور القرش الحوتى "بهلول" فى الغردقة

image description

بالصور.. كنائس البحر الأحمر تحتفل بصوم العذراء بالعظات والمديح

image description

بالصور.. ذبح وتوزيع 3 أضاحى على الفئات الأكثر احتياجا بمطروح

image description

الآلاف داخل حديقة الفسطاط في ثالث أيام العيد

image description

بـ"الطبلة والألوان".. الأطفال يحتفلون بالعيد في حديقة الحيوان

الأكثر قراءة

مفاجأة.. خبر وفاة أيمن نور يكشف زواجه الجديد

جريمة شرف.. تفاصيل ذبح فتاة وعشيقها على يد والدها فى البحيرة

بعد السخرية منه.. أنباء عن وفاة "رجل العجلة"

حقيقة وفاة رجل الأعمال حسين سالم فى إسبانيا

ستوديو

فريد الأطرش يحتفل بعيد ميلاد حبيبته بحضور عبدالحليم.. صور

هاني شاكر يستعد للسفر إلى تونس.. تعرف على التفاصيل

مساعد وزير الداخلية الأسبق: مكافأة الشرطة إحساس الشعب بالأمان (فيديو)

صورة أحمد فلوكس مع "الفراري" تثير إعجاب الجمهور

رياضة

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسى والقنوات الناقلة

فينوس تفاجئ بيرتنز حاملة اللقب فى سينسناتى

ديوكوفيتش يزيل الصدأ ليتقدم فى سينسناتى

بالفيديو.. لفتة إنسانية من صلاح خلال تدريبات ليفربول

الرئيس نيوز

الخشت: إصلاحات "معهد الأورام" لم تتوقف لحظة واحدة خلال إجازة العيد

إيران: بريطانيا ستفرج عن الناقلة المحتجزة.. و"جبل طارق" تنفي

السيسي يصدّق على تعديلات أحكام "قانون المحاماة"

هيئة الأرصاد تعلن: طقس "الأربعاء" بالدرجات

منوعات

تعرف على أخطر الطائرات الحربية الروسية

أول تجربة لإدارة المهرجان الموسيقي من داخل المحطة الفضائية

بمناسبة اليوم العالمي.. حقائق مذهلة عن استخدام اليد اليسرى

عرض هيكل ديناصور للبيع في دبي بـ14 مليون درهم

كشكول

لا أسوار ولا نظام غذائي.. مدينة "المنوفية" قنبلة مؤقتة بجامعة الأزهر

الأحد.. بدء التحويل بين كليات جامعة الأزهر

للطلاب.. كيف تسدد المصروفات الدراسية في 4 خطوات عبر البريد؟

5 تعليمات من "التعليم العالي" لطلاب الدبلومات قبل انطلاق التنسيق

إسلام سياسي

فرنسا تواصل دعمها لضحايا داعش من الإيزيديين

التحالف يقصف مواقع لميليشيا الحوثي في صعدة

الخلافات تضرب جماعة الحوثي في اليمن

القبض على خلية جديدة لداعش في العراق


زيت وسكر

خلال العيد ..احالة 25 محضرا في كفر الشيخ للنيابة لعدم وجود شهادات وعدم الاعلان عن الاسعار

شهريا . . صرف سلع بمبيعات 130 مليون جنيه علي البقاليين بكفر الشيخ

الاسماك

” تسويق الاسماك ” : غدا . . 26 فرعا يطرح جميع انواع الاسماك بتخفيضات 25%

التموين : غرفة العمليات بالوزارة تتابع الحالة التموينية حتي انتهاء اجازات عيد الاضحي

مقالات الرأي
منى رجب
.. والعيد فرحة رغم الأحزان
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة البابا كيرلس السادس
ثروت الخرباوي
جرائم الإخوان ضد القضاء
ماجد حبته
حدث فى 14 أغسطس
المزيد

الثقافة

العثور على حفريات" بطريق "بحجم الانسان في نيوزيلندا

غدا.. احتفال القومي للمسرح بعيد الأضحى المبارك

فنون العريش تضىء سماء شرم الشيخ.. صور

خالد جلال يتفقد برنامج السيرك القومي فى العيد

صفحتنا ع الفيس بوك