انطلاق سلسلة مظاهرات احتجاجية ضد "آبى" فى سيئول غدًا

من المتوقع انطلاق سلسلة من المظاهرات الاحتجاجية ضد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم غد الخميس الموافق الذكرى السنوية الـ74 لتحرير كوريا من الحكم الاستعماري الياباني.



ويخطط الائتلاف المكون من 10 منظمات مدنية، مظاهرة في الساعة الحادية عشر يوم غد الخميس في ساحة سيئول.



ومن المتوقع أن يشارك فيها حوالي ألفا شخص على رأسهم السيد "لي تشون-شيك،" والسيدتين "يانج جوم-دوك،" "وكيم جونغ-جو،" ضحايا العمل القسري لليابان، ومن المتوقع أن يتحدثوا عن الآلام التي واجهوها في الخارج في ظل الاستعمار الياباني، وأن يدعوا الشعب إلى حشد الجهود لتسوية قضية العمل القسري.



ومن المخطط أن يعقد المشاركون مسيرة حاشدة في شارع "كوانج-هوا-مون" أمام السفارة اليابانية بكوريا الجنوبية.



يذكر أن اليابان اتخذت إجراءات انتقامية اقتصادية ضد كوريا الجنوبية اعتبارا من يوليو الماضي احتجاجا على الأحكام التي أصدرتها محكمة كورية جنوبية في العام الماضي، والتي أمرت بموجبها الشركات اليابانية بدفع تعويضات عن العمل القسري الذي أجبروا الضحايا عليه في زمن الحرب.



ومن جانبه، ذكر الاتحاد الكوري لنقابات العمال أنه يخطط لإقامة مظاهرة في الساعة الثانية غدا في ساحة "كوانغ-هوا-مون" بسيئول، مضيفا أن حوالي 10 ألاف من أعضائه يحضرونها.



كما من المخطط أن يعقد الائتلاف الذي يشمل نحو 750 منظمة مدنية، مظاهرة الشموع في الساعة السادسة من نفس اليوم في ساحة كوانج-هوا-مون في وسط سيئول.



وتدعو المظاهرة الشعب إلى المشاركة في حملات مقاطعة البضائع اليابانية، مؤكدة على أن الحملة ضد سياسات آبي وليس ضد اليابان.



كما ستحث الحكومة الكورية الجنوبية على اتخاذ موقف ثابتا ضد استفزازات آبي، مطالبة بإلغاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان، ومطالبة الشعب بمشاركة شعبية واسعة لإلغائها.