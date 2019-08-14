فينوس تفاجئ بيرتنز حاملة اللقب فى سينسناتى

تغلبت فينوس وليامز المصنفة الأولى على العالم سابقا، التي وصفت أداءها بأنه ذكي، على الهولندية كيكي بيرتنز حاملة اللقب في ثلاث مجموعات بالدور الثاني لبطولة سينسناتي المفتوحة للتنس صباح اليوم الاربعاء.



لاعبة التنس الأمريكية فينوس وليامز في مباراة أمام الهولندية كيكي بيرتنز في الثاني لبطولة سينسناتي المفتوحة للتنس يوم الثلاثاء. صورة لرويترز من يو.إس.إيه.توداي سبورتس.



وقالت وليامز بعد فوزها 6-3 و3-6 و7-6 "حاولت فقط عدم الأداء بقوة كبيرة، لأن بوسعي الأداء بقوة ولدي طاقة كبيرة وليس من السهل دائما السيطرة عليها".



وأضافت "ولذلك أحاول اللعب بذكاء بدلا من اللعب بقوة، وهو أمر سهل للغاية".



وتقدمت وليامز 3-صفر في المجموعة الثالثة بفضل بعض التسديدات الممتازة لكنها واجهت صعوبات في حسم الأمور أمام بيرتنز بعدما ارتكبت العديد من الأخطاء وهي ترسل للفوز بالمباراة والنتيجة 5-3.



ونجحت بيرتنز في معادلة النتيجة 5-5 ثم فرضت على منافستها الأمريكية خوض شوط فاصل بعد ضربة إرسال ساحقة.



لكن وليامز سيطرت على الشوط الفاصل وتقدمت 3-صفر ثم 6-2 قبل أن تحسم انتصارها.



كما خرجت الألمانية أنجليك كيربر المصنفة 13 من البطولة بعد هزيمتها أمام الإستونية أنيت كونتافيت 7-6 و6-2.



وعوضت كونتافيت (23 عاما) تأخرها بنتيجة 5-3 وأنقذت نقطة خسارة المجموعة والنتيجة 6-5 قبل أن تفوز بالمجموعة الافتتاحية أمام المصنفة الأولى عالميا سابقا.



وكسرت إرسال كيربر مرتين لتقتنص المجموعة الثانية، إذ فازت بأول تسع نقاط وحافظت على شوط إرسالها مرتين لتتقدم 4-صفر.



وانسحبت السويسرية بليندا بنتشيتش المصنفة 12 بسبب إصابة في القدم وهي متأخرة 6-4 و1-صفر أمام فيكتوريا أزارينكا لاعبة روسيا البيضاء.



وتلتقي أزارينكا المصنفة الأولى على العالم سابقا مع دونا فيكيتش في الدور الثاني عقب فوز اللاعبة الكرواتية على التشيكية كاترينا سينياكوفا 6-4 و6-3.



كما تغلبت الأمريكية ماديسون كيز على الإسبانية جاربين موجوروزا صاحبة التسديدات القوية بنتيجة 6-7 و7-6 و6-4.



ولم تهدر الروسية إيكاترينا ألكسندروفا الكثير من الوقت في فوزها على الإسبانية كارلا سواريز نافارو 6-4 و6-1 في 56 دقيقة بينما فازت الصينية تشينغ سايساي على السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا 6-3 و6-1.