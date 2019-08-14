الأربعاء 14 أغسطس 2019 الموافق 13 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

فينوس تفاجئ بيرتنز حاملة اللقب فى سينسناتى

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 07:16 ص
فينوس وليامز المصنفة
فينوس وليامز المصنفة الأولى على العالم سابقا
وكالات
طباعة
ads
تغلبت فينوس وليامز المصنفة الأولى على العالم سابقا، التي وصفت أداءها بأنه ذكي، على الهولندية كيكي بيرتنز حاملة اللقب في ثلاث مجموعات بالدور الثاني لبطولة سينسناتي المفتوحة للتنس صباح اليوم الاربعاء.

لاعبة التنس الأمريكية فينوس وليامز في مباراة أمام الهولندية كيكي بيرتنز في الثاني لبطولة سينسناتي المفتوحة للتنس يوم الثلاثاء. صورة لرويترز من يو.إس.إيه.توداي سبورتس.

وقالت وليامز بعد فوزها 6-3 و3-6 و7-6 "حاولت فقط عدم الأداء بقوة كبيرة، لأن بوسعي الأداء بقوة ولدي طاقة كبيرة وليس من السهل دائما السيطرة عليها".

وأضافت "ولذلك أحاول اللعب بذكاء بدلا من اللعب بقوة، وهو أمر سهل للغاية".

وتقدمت وليامز 3-صفر في المجموعة الثالثة بفضل بعض التسديدات الممتازة لكنها واجهت صعوبات في حسم الأمور أمام بيرتنز بعدما ارتكبت العديد من الأخطاء وهي ترسل للفوز بالمباراة والنتيجة 5-3.

ونجحت بيرتنز في معادلة النتيجة 5-5 ثم فرضت على منافستها الأمريكية خوض شوط فاصل بعد ضربة إرسال ساحقة.

لكن وليامز سيطرت على الشوط الفاصل وتقدمت 3-صفر ثم 6-2 قبل أن تحسم انتصارها.

كما خرجت الألمانية أنجليك كيربر المصنفة 13 من البطولة بعد هزيمتها أمام الإستونية أنيت كونتافيت 7-6 و6-2.

وعوضت كونتافيت (23 عاما) تأخرها بنتيجة 5-3 وأنقذت نقطة خسارة المجموعة والنتيجة 6-5 قبل أن تفوز بالمجموعة الافتتاحية أمام المصنفة الأولى عالميا سابقا.

وكسرت إرسال كيربر مرتين لتقتنص المجموعة الثانية، إذ فازت بأول تسع نقاط وحافظت على شوط إرسالها مرتين لتتقدم 4-صفر.

وانسحبت السويسرية بليندا بنتشيتش المصنفة 12 بسبب إصابة في القدم وهي متأخرة 6-4 و1-صفر أمام فيكتوريا أزارينكا لاعبة روسيا البيضاء.

وتلتقي أزارينكا المصنفة الأولى على العالم سابقا مع دونا فيكيتش في الدور الثاني عقب فوز اللاعبة الكرواتية على التشيكية كاترينا سينياكوفا 6-4 و6-3.

كما تغلبت الأمريكية ماديسون كيز على الإسبانية جاربين موجوروزا صاحبة التسديدات القوية بنتيجة 6-7 و7-6 و6-4.

ولم تهدر الروسية إيكاترينا ألكسندروفا الكثير من الوقت في فوزها على الإسبانية كارلا سواريز نافارو 6-4 و6-1 في 56 دقيقة بينما فازت الصينية تشينغ سايساي على السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا 6-3 و6-1.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. خبر وفاة أيمن نور يكشف زواجه الجديد

منذ يوم

قرار عاجل من النيابة بشأن "خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

منذ حوالي 18 ساعة

مطالب بمعاقبة مروجى صورة "رجل العجلة"

منذ حوالي 20 ساعة

جريمة شرف.. تفاصيل ذبح فتاة وعشيقها على يد والدها فى البحيرة

ads

الصور

image description

بالصور.. ظهور القرش الحوتى "بهلول" فى الغردقة

image description

بالصور.. كنائس البحر الأحمر تحتفل بصوم العذراء بالعظات والمديح

image description

بالصور.. ذبح وتوزيع 3 أضاحى على الفئات الأكثر احتياجا بمطروح

image description

الآلاف داخل حديقة الفسطاط في ثالث أيام العيد

image description

بـ"الطبلة والألوان".. الأطفال يحتفلون بالعيد في حديقة الحيوان

الأكثر قراءة

مفاجأة.. خبر وفاة أيمن نور يكشف زواجه الجديد

جريمة شرف.. تفاصيل ذبح فتاة وعشيقها على يد والدها فى البحيرة

بعد السخرية منه.. أنباء عن وفاة "رجل العجلة"

حقيقة وفاة رجل الأعمال حسين سالم فى إسبانيا

ستوديو

فريد الأطرش يحتفل بعيد ميلاد حبيبته بحضور عبدالحليم.. صور

هاني شاكر يستعد للسفر إلى تونس.. تعرف على التفاصيل

مساعد وزير الداخلية الأسبق: مكافأة الشرطة إحساس الشعب بالأمان (فيديو)

صورة أحمد فلوكس مع "الفراري" تثير إعجاب الجمهور

رياضة

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسى والقنوات الناقلة

فينوس تفاجئ بيرتنز حاملة اللقب فى سينسناتى

ديوكوفيتش يزيل الصدأ ليتقدم فى سينسناتى

بالفيديو.. لفتة إنسانية من صلاح خلال تدريبات ليفربول

الرئيس نيوز

الخشت: إصلاحات "معهد الأورام" لم تتوقف لحظة واحدة خلال إجازة العيد

إيران: بريطانيا ستفرج عن الناقلة المحتجزة.. و"جبل طارق" تنفي

السيسي يصدّق على تعديلات أحكام "قانون المحاماة"

هيئة الأرصاد تعلن: طقس "الأربعاء" بالدرجات

منوعات

تعرف على أخطر الطائرات الحربية الروسية

أول تجربة لإدارة المهرجان الموسيقي من داخل المحطة الفضائية

بمناسبة اليوم العالمي.. حقائق مذهلة عن استخدام اليد اليسرى

عرض هيكل ديناصور للبيع في دبي بـ14 مليون درهم

كشكول

لا أسوار ولا نظام غذائي.. مدينة "المنوفية" قنبلة مؤقتة بجامعة الأزهر

الأحد.. بدء التحويل بين كليات جامعة الأزهر

للطلاب.. كيف تسدد المصروفات الدراسية في 4 خطوات عبر البريد؟

5 تعليمات من "التعليم العالي" لطلاب الدبلومات قبل انطلاق التنسيق

إسلام سياسي

فرنسا تواصل دعمها لضحايا داعش من الإيزيديين

التحالف يقصف مواقع لميليشيا الحوثي في صعدة

الخلافات تضرب جماعة الحوثي في اليمن

القبض على خلية جديدة لداعش في العراق


زيت وسكر

خلال العيد ..احالة 25 محضرا في كفر الشيخ للنيابة لعدم وجود شهادات وعدم الاعلان عن الاسعار

شهريا . . صرف سلع بمبيعات 130 مليون جنيه علي البقاليين بكفر الشيخ

الاسماك

” تسويق الاسماك ” : غدا . . 26 فرعا يطرح جميع انواع الاسماك بتخفيضات 25%

التموين : غرفة العمليات بالوزارة تتابع الحالة التموينية حتي انتهاء اجازات عيد الاضحي

مقالات الرأي
منى رجب
.. والعيد فرحة رغم الأحزان
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة البابا كيرلس السادس
ثروت الخرباوي
جرائم الإخوان ضد القضاء
ماجد حبته
حدث فى 14 أغسطس
المزيد

الثقافة

العثور على حفريات" بطريق "بحجم الانسان في نيوزيلندا

غدا.. احتفال القومي للمسرح بعيد الأضحى المبارك

فنون العريش تضىء سماء شرم الشيخ.. صور

خالد جلال يتفقد برنامج السيرك القومي فى العيد

صفحتنا ع الفيس بوك