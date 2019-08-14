ديوكوفيتش يزيل الصدأ ليتقدم فى سينسناتى

تجاوز نوفاك ديوكوفيتش بعض المتاعب المبكرة في مباراته الأولى منذ انتصاره في ويمبلدون الشهر الماضي ليهزم سام كويري 7-5 و6-1 في بطولة سينسناتي للتنس للأساتذة صباح اليوم الأربعاء.



وسدد حامل اللقب والمصنف الأول عالميا إرساله الساحق رقم 15 في نقطة المباراة ليعوض بدايته البطيئة في أجواء مشمسة.



وقال اللاعب الصربي متحدثا عن تأخره 2-صفر أمام منافسه الأمريكي صاحب ضربات الإرسال القوية "ارتكبت ثلاثة أخطاء مزدوجة في الشوط الأول. كنت متوترا جدا في البداية. أنا سعيد حقا بتجاوز مثل هذا التحدي".



وقال ديوكوفيتش، الذي تغلب على روجر فيدرر في نهائي ملحمي في ويمبلدون، إنه بحاجة لبعض الوقت من أجل تجاوز فيض المشاعر الناتج عن هذه المباراة التي لا تنسى.



وأضاف اللاعب الصربي عن انتصاره في خمس مجموعات "كانت واحدة من أكثر المباريات الملحمية التي شاركت فيها والأكثر إرهاقا من الناحية الذهنية".



وتابع "ولذلك تطلب الأمر بعض الوقت من أجل إعادة شحن طاقتي، خاصة رأسي. جسدي كان في حالة جيدة".



وتفوق السويسري ستانيسلاس فافرينكا على البلغاري جريجور ديميتروف 5-7 و6-4 و7-6 في مباراة متقلبة بالدور الأول.



وتعافى ديميتروف بعد كسر إرساله مرتين في المجموعة الحاسمة ليتعادل 5-5، وبعد أن كسر فافرينكا الإرسال مجددا نجح اللاعب البلغاري في دفع اللقاء إلى شوط فاصل.



وتقدم اللاعب السويسري 4-صفر لكن ديميتروف كافح مجددا قبل أن يختتم فافرينكا اللقاء بإرسال ساحق.



وتغلب الأمريكي الشاب فرنسيس تيافو على الفرنسي جايل مونفيس 7-6 و6-3 وانتفض الكندي دينيس شابوفالوف ليهزم البرتغالي جواو سوزا 2-6 و6-3 و6-2.