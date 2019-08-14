بدء تنفيذ مشروع "النول" لمساعدة المرأة فى أسيوط

في اطار خطة بروتوكول التعاون بين هيئة بلان وجمعية المحافظة على القرآن الكريم وتنمية المجتمع في قرية جحدم التابعة لمحافظة أسيوط، للعمل على زيادة فرص التمكين الاقتصادي للفتيات والسيدات وتحسين الحالة الاجتماعية لهم تمكنت من تنفيذ مشروع النول لإنتاج الشال الحريمي.



صرحت إسراء عبد الجابر مدير مكتب هيئة بلان في أسيوط، بأنه تم تنفيذ النول ضمن مشروعات تمكين المرأة والفتاة التي نفذتها الهيئة مع الجمعية، مشيرا إلى أن المشروع ينتج الشال الحريمي والشال الرجالي والكوفرته الهندي.



وأضافت أن، المشروع يهدف إلى تمكين المرأه الريفية ورفع مستوى دعمهن وثقتهن بأنفسهم وتزويدهن بالمعرفة والأدوات التقنية بما في ذلك الدعم المالي لتحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي عن طريق خلق وإدارة أنشطة جديدة لذيادة الدخل وتطوير تلك الأنشطة الموجودة وبنهاية المشروع ستكتسب المستفيدات المهارات والمعرفة للوصول إلى فرص محدده لإقامة وإدارة مشروعات صغيرة مدرة للدخل.



وأشاد فضيلة الشيخ آف سلطان رئيس مجلس إدارة الجمعية، بدور الهيئة في دعم الفتيات وتوعية السيدات وتمكينهن اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال البرامج والأنشطة التي تنفذها بلان بالمجتمع، بالإضافة إلى إنتاج النول الذي يعتبر هو الأول من نوعه في أسيوط لإنتاج الشال الحريمي والشال الرجالي.



وأشار إلى أن، الجمعية استعانت بحرفي النسيج من مدينة أخميم لتدريب السيدات والفتيات على إنتاج تصميمات حديثة.