التحقيق مع المغنى الإسبانى بلاسيدو دومينجو لسوء السلوك الجنسى

قالت دار أوبرا لوس أنجليس، أمس الثلاثاء، إنها ستحقق في اتهامات بسوء السلوك الجنسي ضد مغني الأوبرا الإسباني بلاسيدو دومينجو، فيما ألغت مؤسستان حفلات مقررة للمغني الشهير.



وكانت دار أوبرا لوس انجليس، التي يشغل دومينجو منصب مديرها العام، ترد على اتهامات من ثماني مغنيات وراقصة وأخريات في عالم الموسيقى الكلاسيكية في تقرير أوردته وكالة أسوشيتيد برس.



وقال دومينجو، في بيان، إن الاتهامات غير دقيقة.



وقالت الوكالة، إنها أجرت مقابلات مع أكثر من ثلاثين شخصية موسيقية ومدربي صوت وعاملين في دار الأوبرا قالوا إنهم شهدوا ما وصفه التقرير بأنه سلوك "جنسي غير لائق" على مدار ثلاثة عقود في عدة مدن.



وقالت دار أوبرا لوس انجليس، في بيان: "ستتواصل الدار مع مستشارين من الخارج للتحقيق في المزاعم المقلقة بشأن بلاسيدو دومينجو".



وألغت دار أوبرا سان فرانسيسكو، وأوركسترا فيلادلفيا، حفلات مقررة لدومينجو في سبتمبر وأكتوبر الماضيين.