التموين: المعاينات النهائية لمشروع جمعيتى بعد أجازة العيد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع جمعيتى عقب عيد الأضحى المبارك، حيث ستقوم الشركات باستكمال الإجراءات مع المقبولين وإجراءات التشطيبات اللازمة، وسيتم عمل المعاينات النهائية خلال الفترة من أغسطس حتى أكتوبر، على أن تدخل هذه المنافذ الخدمة اعتبارا من نوفمبر المقبل.



يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم تشغيل 1000 منفذ لمشروع جمعيتي بالمرحلة الثانية، بالإضافة إلى الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى كما تقدم للمرحلة الثالثة 6 آلاف طلب، وتمت الموافقة على 1000 طلب، فضلا عن الانتهاء من معاينة المنافذ لتلك الطلبات وأن المرحلة الثالثة تستهدف فتح 1500 منفذ.



