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مصر

"السيد": نستهدف 540 مليار جنيه استثمارات فى المشروعات متناهية الصغر

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 02:03 ص
جريدة الدستور
علا العلاف
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قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز الدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مبادرة "حياة كريمة" بدأت منذ أكثر من عامين، عندما نقلت الدولة أكثر من مليون مواطن من مناطق غير آمنة وعشوائية إلى مناطق آمنة ومتطورة، يتم فيها تقديم خدمات صرف صحى وتعليم وبيئة صحية آمنة.

وأكد "السيد" في تصريحات لـ"الدستور" أن الدولة المصرية تسعى إلى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، خاصة الأكثر احتياجا، فقد بلغت حجم استثمارات الدولة فى حدود 2.9 تريليون جنيه توجه إلى بناء الإنسان المصري، وذلك من خلال تقديم خدمات التعليم والصحة ومراكز الشباب.

وكشف أن الدولة تحاول جذب استثمارات للقطاع الخاص فى هذا المجال لتقديم أفضل الخدمات وتحسين مستوى المعيشة، وتستهدف جذب استثمارات من القطاع الخاص المحلى والأجنبي خلال العام المالى 2019 2020 فى حدود 540 مليار جنيه، منهم استثمارات ومشروعات متناهية الصغر تبلغ 50 مليار جنيه خلال العام المالى 2019 2020.

وأشار إلى أن الدولة المصرية أطلقت مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجًا والأشد فقرًا، عقب بدء الدولة في جنى ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي تأثرت بمعاناته الأسر الأكثر احتياجًا.

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