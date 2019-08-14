مرجيحة العيد تقتل طفلة بالغربية

توفيت قبل قليل طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، إثر سقوطها من مرجيحة العيد، خلال لهوها، بقرية حانوت، التابعة لمركز زفتى، بمحافظة الغربية.



تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، اخطارًا من اللواء السعيد شكرى، مدير مباحث المديرية، بورود إخطارًا من مأمور مركز زفتى، بوفاة الطفلة حبيبة ياسر بدير، 9 سنوات، من قرية حانوت دائرة المركز، وذلك عقب سقوطها من مرجيحة أثناء لهوها بمناسبة عيد الأضحى مع باق الأطفال بالقرية.



وتبين أن والدها مقيم شعائر من نفس القرية، وأن سبب الوفاة نزيف بالمخ، تم نقل الطفلة لمستشفى زفتي العام، وتوفيت فور وصولها، وأخطرت النيابة التى صرحت بدفن الجثة وتولت التحقيق.