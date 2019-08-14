"ثقافة مطروح" يقيم حفلًا للأهالى والزوار بمناسبة عيد الأضحى

أقام قصر ثقافة مطروح، أمس الثلاثاء، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حفلًا لأهالي وزوار المحافظة احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، وذلك في حديقه الغزالة تحت رعاية محافظ مطروح.



وكان محافظ مطروح قد قرر فتح جميع الحدائق العامة مجانًا بدءًا من يوم الوقفة وحتى آخر أيام عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى استقبال المواطنين بالمتنزهات والشواطئ، ومنع أي تجاوزات، والاطمئنان على توافر الخدمات.



ووجه محافظ مطروح بإقامة ثلاث حفلات مجانية خلال أيام عيد الأضحى، وذلك خلال الفترة المسائية من السابعة إلى الثامنة مساءً، تضمنت حفلة بحديقة الغزالة فى ثالث أيام العيد، وحفلة أخرى بحديقة كليوباترا في رابع أيام العيد، وحفلة في حديقة العوام يوم الخميس المقبل.