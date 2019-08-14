حريق هائل بجوار مصنع سكر بمركز دشنا فى قنا

نشبت نيران هائلة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وذلك في أرض تابعة لمساكن العاملين بمصنع سكر مركز دشنا شمالي محافظة قنا، دون وقوع خسائر أو ضحايا في الأرواح.



وكان اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، تلقى إخطارا من المباحث الجنائية، يفيد نشوب حريق هائل في منطقة الزراعات المحيطة بمساكن العاملين بمصنع سكر دشنا، شمال المحافظة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق لمنع امتداده إلى المساكن والمباني المجاورة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمساعدة الأهالي، من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح.



وتحرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.