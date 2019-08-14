إحالة واقعة تربية طيور فى مكتب بريد للتحقيق بالقليوبية

أمر محمد قاسم، مسئول هيئة البريد بمحافظة القليوبية لجنة قانونية للتحقيق في واقعة تربية طيور مثل البط والأوز أعلى سطح مكتب بريد المنشية بمدينة بنها.



وأكد "قاسم" في تصريحات صحفية، أنه فور علمه بالواقعة تم التحفظ على مفاتيح المكتب لحين الانتهاء من التحقيقات، مشيرا إلى أن المكان مؤقت لتسيير الأعمال لحين الانتهاء من أعمال التجديد والتطوير التي تتم بالمكتب الرئيسي بمنطقة التمثال في بنها، لافتًا إلى أن مكتب المنشية مكون من طابقين.



كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تداولوا عدة صور لبعض الطيور المنزلية "البط والأوز" التي يتم تربيتها أعلى سطح مكتب بريد المنشية ببنها وذالك أثناء قيام أحد المواطنين بتقديم الطعام والشراب الطيور فوق سطح مكتب البريد.