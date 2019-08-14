مصرع طفلة 3 أعوام صعقًا بالكهرباء فى قنا

لقيت طفلة 3 أعوام مصرعها، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد إصابتها بصعق كهربائي، وذلك في قوص، جنوبي محافظة قنا، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، بعد أن تم ايداع جثتها بمشرحة المستشفى.



كان اللواء مجدى القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، مفاده مصرع يسرا الليثى، تبلغ من العمر 3 أعوام، بعد إصابتها بصعق كهربائى، بقرية الجمالية التابعة إلى مركز قوص جنوب المحافظة.



فيما تم نقل الجثة إلى مستشفى قوص المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، والتي طلبت الاستماع إلى أقوال أسرتها وشهود العيان.