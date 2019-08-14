الأمن يسيطر على مشاجرة بين قريتين بقنا بسبب أسبقية المرور

سيطرت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، على اشتباكات نشبت بين قريتين، بسبب خلافات على أولوية المرور، في مركز دشنا شمالي المحافظة.



تلقى اللواء مجدى القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، بوقوع مشاجرة بين مجموعة من قرية نجع الزهانات وآخرين من قرية الشيخ رزق بدشنا، بسبب خلافات على أولوية المرور.



وكشفت تحريات المباحث، برئاسة النقيب محمد عبد القادر، معاون أول مباحث دشنا، أنه من قرابة أسبوع نشبت مشادات بين مجموعة من قرية نجع الزهانات وآخرين بقرية الشيخ رزق، بسبب خلافات على أولوية المرور، انتهت بالتصالح داخل مركز الشرطة.



وتجدد الاشتباكات اليوم، بعد التعدي على شاب وضربه وتهشيم التوك توك الخاص به، وقبل أن تثأر قريته، تم احتواء المشكلة، وضبط اثنين بحوزتهما سلاح وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.