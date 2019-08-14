مزارع يقتل شقيقه لكثرة مشاكله بقنا

أقدم مزارع، على قتل شقيقه بطعنات نافذة من سلاح أبيض؛ وذلك بسبب كثرة شكاوى الأهالي منه، لقيامه بالاشتباك معهم في مشاكل متعددة، في مركز دشنا شمالي محافظة قنا، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.



وكان اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، قد تلقي إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد مصرع "عبدالرؤوف.م.ع"، 32 عامًا، مقيم قرية أبودياب بمركز دشنا، بطلقات نافذة من سلاح أبيض في أنحاء متعددة من جسده.



وكشفت التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية الأمن، إن المجني عليه قتل على يد شقيقه إدريس، 41 عامًا، إثر قيام الأهالي بالشكوى منه، نظرًا لافتعال العديد من المشكلات معهم، ليقوم الأخير بنهر شقيقه لعدم افتعال مشاكل، مما أدى الى طعنه بسلاح أبيض، لتأديبه، ليلفظ على اثرها أنفاسه الأخيرة.



تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.