200 فرصة عمل جديدة داخل إحدى شركات الأجهزة الإليكترونية

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر 200 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات الأجهزة الإلكترونية بالدقي، وبراتب يصل إلى 2200 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 70 مسئول مبيعات، وذلك من الجنسين، و10 كاشير، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل عالي، وذلك براتب 2200 جنيه، بالإضافة إلى عمولة.



كما تطلب الشركة، 40 سائق، 30 مندوب توصيل، 10 أمين مخزن، و40 تسويق، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل متوسط، وذلك براتب 2200 جنيه، بالإضافة إلى عمولة.



وتتميز الوظائف المتاحة، بتوافر تأمين صحي، تأمين اجتماعي، حوافز، وانتقال لبعض الأماكن.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01272661884، أو التوجه لمقر الشركة في 79 شارع مصدق، الدقي.