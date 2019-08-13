"90 يوم كلمات قبطية".. أول حملة تعليمية للمركز الإعلامى لإيبارشية طما

تبدأ اليوم ولمدة 90 يومًا "حملة 90 يوم كلمات قبطية"، وتأتي الحملة الجديدة ضمن مشروع بناء الوعي الذي يتبناه المركز بصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويرعاه نيافة الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية؛ بهدف خلق تيار مستنير في أوساط الشعب القبطي يجمع بين الأصالة والروح الكنسية من جهة ومواكبة العصر من جهة أخرى.



وتهدف الحملة الجديدة إلى إبراز ملامح الهوية القبطية التي تميز الكنيسة الأرثوذكسية والتي لها جذور في ثقافة وعادات الشعب المصري من خلال الكلمات قبطية الأصل المتداولة على ألسنة الشعب.



يذكر أن المركز قد بدأ تدشين هاشتاج خاص بالحملة على مواقع التواصل الاجتماعي.