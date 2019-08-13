لأعلى سعر.. "المنوفية" تتصدر قائمة أسعار الدواجن في المحافظات

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، أن أسعار الدواجن بالأسواق المحلية على مستوى المحافظات سجلت حالة من الاستقرار.



وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدية المبرد، ما بين 29 و40 جنيهًا، وتعتبر محافظة المنوفية هي الأعلى سعرًا.



وسجل سعر كيلو الدجاج البلدي للمستهلك العادي في محلات التجزئة، ما بين 35 و45 جنيهًا، وكانت محافظة الجيزة الأقل سعرًا، وتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 24 إلى 35 جنيهًا، بينما كانت محافظة البحر الأحمر الأعلى سعرًا.



وكانت شعبة الدواجن بالغرف التجارية في وقت سابق أن أسعار الدواجن شهدت هذا الأسبوع كثيرًا من التراجع؛ بسبب انخفاض الطلب علي الفراخ مع حلول عيد الأضحى.