بريطانيا تدين تصاعد العنف بهونج كونج وتطالب بالحل السلمي

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن إدانة العنف في هونج كونج ضد المتظاهرين الذين خروجو محتجين على قانون جديد يتيح تسليم مطلوبين قضائيا للحكومة المركزية بالصين.



وطالبت بريطانيا ببدء حوار بناء لحل الأزمة سلميا، وذلك وفق قناة "العربية".



وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن استنكاره، لتحميل الكثيرين إدارته وكذلك الولايات المتحدة مسئولية ما يجري من انتهاكات في هونج كونج.



وكشف ترامب عن أن المخابرات الأمريكية أخبرته بأن الحكومة الصينية تنقل قواتها إلى الحدود مع هونج كونج، مطالبا الجميع بأن يتحلوا بالهدوء والأمن.



ويخرج عشرات آلاف المواطنين في هونج كونج في مظاهرات ضخمة دعت إليها حركة "جبهة حقوق الإنسان المدنية" احتجاجا على اعتزام الحكومة إقرار مشروع قانون يسمح لسلطات الإقليم بتسليم المشتبه بهم والمطلوبين إلى الصين لمحاكمتهم هناك.