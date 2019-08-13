"رجل العجلة" عن شائعة وفاته: أنا بخير واتركوني أعيش في سلام

أكد المهندس يسري عبد الرحمن، عضو مجلس إدارة نادي الصيد بالمحلة الكبري سابقًا، أنه لا صحة لما نُشر عن وفاة محمد سنقر، الذي عُرف إعلاميًا بـ"رجل العجلة"، وهو عامل بشركة غزل المحلة، ويُقيم بحي الجمهورية، بمدينة المحلة الكبرى.



وأضاف عبدالرحمن، أن صديقه محمد سنقر، يعاني من آلام بالقدم ونصائح الأطباء له بعدم الوقوف لمدة طويلة مما جعله يستخدم دراجته الخاصة، بدلًا من الوقوف والتعرض لمضاعفات تحرمه من ممارسة عمله في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة.



وتابع أن صديقه سنقر، الشهير إعلاميًا بـ"رجل العجلة"، أكد له أن الأعمال بالنيات ولا أحد يستطيع أن يتدخل في العلاقة بيني وبين ربي، لافتا خلال حديثه إلى أنه حر في تصرفاته ولا يحق لأحد محاسبته أو اختراق خصوصياته.



وخلال مكالمة تليفونية، لـ"الدستور"، طالب سنقر، وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم الانصياع خلف ما اسماهم (بالصائدين في الماء العكر)، الذين طالبوا الصحفيين بأموال من أجل أن يوصلوهم به، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق، مؤكدًا أن باب بيته مفتوحا للجميع، ولا يُمانع في استقبال أحد لتوضيح الحقيقة.



وأضاف سنقر: "لا أريد أي أحاديث أو الظهور، وكل ما أريده أن تتركوني أعيش في سلام مع عائلتي وسأتماثل للشفاء بأمر الله".