تراجع أسعار الأسماك اليوم.. و"البلطى" بـ30 جنيهًا للكيلو

قال أحمد جعفر رئيس شعبة الأسماك بالغرف التجارية، إن أسعار السمك شهدت طوال أيام العيد حالة من التراجع في الأسوق؛ بسبب تراجع الطلب.



وأوضح جعفر، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك اقبالًا من المواطنين على اللحوم خلال أيام العيد، ما تسبب في تراجع الأسعار 3 جنيهات في السوق، مشيرا إلى أنه تراوح سعر سمك البلطي بين 30 و35 جنيهًا للكيلو.



وبلغ سعر السبيط من 85 إلى 170 جنيهًا، وسجل سعر الكابوريا من 28 إلى 140 جنيهًا، وبلغ سعر البوري من 48 إلى 56 جنيهًا، ويصل سعر سمك المرجان من 21 إلى 32 جنيهًا، والبربون بلغ من 33 إلى 40 جنيهًا، والجمبري من 180 إلى 300 جنيه.



وتراوح سعر السمك الفيليه البلطي ما بين 29 و90 جنيهًا للكيلو، وقشر البياض ما بين 48 و62 جنيهًا، وبلغ سعر سمك القراميط شيلان من 9 إلى 18 جنيهًا، وسعر سمك الثعابين من 49 إلى 135 جنيهًا، وبلغ سعر سمك المكرونة السويسي ما بين 53 و64 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولًا ما بين 18 و24 جنيهًا للكيلو.

