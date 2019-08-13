السلطات الروسية تأمر بإخلاء منطقة الانفجار النووي

أوصت السلطات الروسية، سكان قرية نيونوكسا في مدينة سيفيرودفينسك بمغادرتها بعد أيام من انفجار ذو طبيعة نووية، كما نقلت مسعفين كانوا يعالجون ضحايا الانفجار إلى موسكو لفحصهم، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".



وذكرت وكالة الأرصاد الروسية، أن مستويات الإشعاع ارتفعت في مدينة سيفيرودفينسك الروسية بما يصل إلى 16 مرة يوم الخميس الماضي بعد أن قال مسؤولون إن انفجارا وقع خلال اختبار لمحرك صاروخي على منصة في البحر.

