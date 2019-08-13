كيربر تودع بطولة سينسناتي بعد الخسارة أمام كونتافيت

أطاحت أنيت كونتافيت لاعبة استونيا بالألمانية أنجليك كيربر المصنفة 13 من الدور الأول لبطولة سينسناتي للتنس بعد الفوز عليها 7-6 و6-2 اليوم الثلاثاء.



وحوّلت كونتافيت (23 عاما) تأخرها بنتيجة 5-3 وأنقذت نقطةخسارة المجموعة أثناء تأخرها 6-5 قبل أن تفوز بالمجموعة الافتتاحية أمام المصنفة الأولى عالميا سابقا.



وكسرت لاعبة استونيا إرسال كيربر مرتين في المجموعة الثانية وفازت بأول تسع نقاط وحافظت على ضربات إرسالها من الكسر في مناسبتين لتتقدم 4-صفر.



وانسحبت السويسرية بليندا بنتشيتش المصنفة 12 بسبب إصابة في القدم بعد التأخر 6-4 و1-صفر أمام فيكتوريا أزارينكا لاعبة روسيا البيضاء.



وفازت الروسية إيكاترينا ألكسندروفا والصينية تشينغ سايساي والكرواتية دونا فيكيتش في الدور الأول أيضا.



وانتصرت ألكسندروفا على الإسبانية كارلا سواريز نافارو 6-4 و6-1 وتغلبت تشينغ على السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا 6-3 و6-1 لتصبح على موعد في الدور الثاني مع أزارينكا التي انتصرت 6-4 و6-3 على التشيكية كاترينا سينياكوفا.