الهلال السعودي يتأهل إلى دور الثمانية بدوري الأبطال

أفلت فريق الهلال من المفاجآت وعبر إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، رغم هزيمته على ملعبه أمام الأهلي صفر 1 في المواجهة السعودية الخالصة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء في إياب دور الستة عشر بالبطولة.



وكان الهلال قد تغلب على الأهلي في جدة 4 2 في مباراة الذهاب، وبذلك يتأهل الهلال إلى دور الثمانية بنتيجة إجمالية 4 3.



ويخوض الهلال في دور الثمانية قمة سعودية خالصة أخرى، حيث يلتقي اتحاد جدة الذي حسم تأهله أمس الاثنين على حساب ذوب آهن الإيراني.



وأبدى الأهلي تمسكا بأمل العودة عبر مباراة الإياب اليوم، وأنهى الشوط الأول متقدما بهدف سجله عبدالفتاح عسيري في الدقيقة 43، لكنه لم ينجح في تعزيز تقدمه لينهي المباراة محققا فوزا بطعم الهزيمة.