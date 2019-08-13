السعودية تقيل مديرين لتقصيرهما في خدمات الحجاج

أعفت وزارة الحج والعمرة مديري مكتبين تابعين لمؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا عن العمل؛ لتقصيرهما في تقديم الخدمات المقدمة للحجاج.



وأمرت الوزارة أيضا في قرار اليوم الثلاثاء، بإحالة المديرين لمجلس تأديب أفراد الطوائف للتحقيق، وتعيين مديرين آخرين لمتابعة تقديم الحلول العاجلة لمعالجة الوضع الراهن حتى عودة الحجاج التابعين للمكتبين إلى بلادهم سالمين.



وأشارت وكالة النباء السعودية "واس" أن هذا القرار يأتي بعد توجيه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة باعتماد إيقاف مديري المكتبين (80) و(82) عن العمل، عقب رفع اللجان الميدانية التابعة للإمارة تقريرًا يثبت تقصير مديري المكتبين في تقديم الخدمات المقدمة للحجاج.



وكان وزير الحج والعمرة محمد صالح بن طاهر بنتن أوقف في وقت سابق مسؤولين في مؤسسات طوافة بسبب التقصير والإهمال، وتوجيه فرق الرقابة والمتابعة الميدانية بمتابعة الحالة على مدار الساعة، والتأكد من تقديم كافة الخدمات للحجاج في ظل سعي الوزارة المستمر لتطوير الخدمات المقدمة، والتأكد من التزام جميع المؤسسات والقطاعات التابعة بالتعليمات والتوجيهات، والعمل على راحة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.

