بريطانيا تدين أعمال العنف في هونغ كونغ

أعلنت بريطانيا عن إدانتها لأعمال العنف في مدينة هونغ كونغ الصينية ذات الحكم الذاتي، ودعت للحوار لإيجاد حل سلمي.



وكتب وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في حسابه على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "تقلقنا رؤية ما يحدث في هونغ كونغ والصور المريبة للاشتباكات بين الشرطة والمحتجين في المطار".



وأضاف الوزير: "ندين العنف ونحث على حوار بناء لإيجاد طريق سلمي إلى الأمام".



ويأتي ذلك على خلفية استمرار المواجهات في هونغ كونغ، حيث وقعت اليوم الثلاثاء اشتباكات بين الشرطة والمحتجين قرب المطار الدولي الذي تم تعليق الرحلات فيه للمرة الثانية خلال يومين.



يذكر أن مدينة هونغ كونغ التي كانت مستعمرة بريطانية حتى عام 1997، تشهد احتجاجات منذ نحو شهرين، ضد قانون حول تسليم متهمين لمحاكمتهم في محاكم صينية خارج المدينة.