الأربعاء 14 أغسطس 2019 الموافق 13 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

حوادث

انتشال جثمان طفل غارق في بحيرة بالدقهلية

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:24 م
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة
ads
تمكنت قوات الانقاذ النهري بمساعدة الأهالي من انتشال جثمان طفل، غرق في مياه ترعة السلام بقرية العصافرة، التابعة لمركز المطرية في محافظة الدقهلية.

وكان اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية من عدد من الأهالي، بعثورهم على جثة طفل طافية على مياه ترعة السلام.

وبانتقال ضباط المباحث وقوات الانقاذ النهري لمكان البلاغ، تم انتشال الجثمان، وبالفحص تبين إنه لطفل يدعى محمد ربيع فرج، من قرية العصافرة التابعة لمركز المطرية.

وتم نقل الجثمان لمستشفى المطرية المركزي على ذمة تصرفات النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

جريمة شرف.. تفاصيل ذبح فتاة وعشيقها على يد والدها فى البحيرة

منذ يوم

قرار عاجل من النيابة بشأن "خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

منذ حوالي 17 ساعة

أبرزها "القهوة".. 4 مشروبات للتخلص من آلام الركبة والمفاصل

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. خبر وفاة أيمن نور يكشف زواجه الجديد

ads

الصور

image description

بالصور.. كنائس البحر الأحمر تحتفل بصوم العذراء بالعظات والمديح

image description

الآلاف داخل حديقة الفسطاط في ثالث أيام العيد

image description

بـ"الطبلة والألوان".. الأطفال يحتفلون بالعيد في حديقة الحيوان

image description

إقبال متوسط على حديقة الأزهر في ثالث أيام عيد الأضحى

image description

فيديو.. التنورة تتصدر مشهد احتفالات أهالى أسيوط بالعيد

الأكثر قراءة

مفاجأة.. خبر وفاة أيمن نور يكشف زواجه الجديد

أول رد مصري على علاقة الانفجار النووي في روسيا بمحطة الضبعة

جريمة شرف.. تفاصيل ذبح فتاة وعشيقها على يد والدها فى البحيرة

"احتيال".. وثائقي جديد يفضح أكاذيب الإخوان (فيديو)

ستوديو

فريد الأطرش يحتفل بعيد ميلاد حبيبته بحضور عبدالحليم.. صور

هاني شاكر يستعد للسفر إلى تونس.. تعرف على التفاصيل

مساعد وزير الداخلية الأسبق: مكافأة الشرطة إحساس الشعب بالأمان (فيديو)

صورة أحمد فلوكس مع "الفراري" تثير إعجاب الجمهور

رياضة

محمد صلاح يلعب الكرة مع ذوي الاحتياجات الخاصة (فيديو)

مصدر في مجلس إدارة الزمالك: هذا هو المدرب الجديد

كيربر تودع بطولة سينسناتي بعد الخسارة أمام كونتافيت

الهلال السعودي يتأهل إلى دور الثمانية بدوري الأبطال

الرئيس نيوز

الخشت: إصلاحات "معهد الأورام" لم تتوقف لحظة واحدة خلال إجازة العيد

إيران: بريطانيا ستفرج عن الناقلة المحتجزة.. و"جبل طارق" تنفي

السيسي يصدّق على تعديلات أحكام "قانون المحاماة"

هيئة الأرصاد تعلن: طقس "الأربعاء" بالدرجات

منوعات

تعرف على أخطر الطائرات الحربية الروسية

أول تجربة لإدارة المهرجان الموسيقي من داخل المحطة الفضائية

بمناسبة اليوم العالمي.. حقائق مذهلة عن استخدام اليد اليسرى

عرض هيكل ديناصور للبيع في دبي بـ14 مليون درهم

كشكول

لا أسوار ولا نظام غذائي.. مدينة "المنوفية" قنبلة مؤقتة بجامعة الأزهر

الأحد.. بدء التحويل بين كليات جامعة الأزهر

للطلاب.. كيف تسدد المصروفات الدراسية في 4 خطوات عبر البريد؟

5 تعليمات من "التعليم العالي" لطلاب الدبلومات قبل انطلاق التنسيق

إسلام سياسي

فرنسا تواصل دعمها لضحايا داعش من الإيزيديين

التحالف يقصف مواقع لميليشيا الحوثي في صعدة

الخلافات تضرب جماعة الحوثي في اليمن

القبض على خلية جديدة لداعش في العراق


زيت وسكر

في ثالث أيام العيد..” الجيزة ” ترفع المخلفات بالهرم والعمرانية وجنوب والدقي والعجوزة

الطفولة والأمومة” ينجح في إحباط محاولة زواج طفلة بمحافظة قنا

مزرعة رياح تنير 350 الف منزل قريبا.. تعرف علي التفاصيل

الأوراق والمبالغ المطلوبة لتأجير الحدائق من الأوقاف

مقالات الرأي
منى رجب
.. والعيد فرحة رغم الأحزان
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة البابا كيرلس السادس
ثروت الخرباوي
جرائم الإخوان ضد القضاء
ماجد حبته
حدث فى 14 أغسطس
المزيد

الثقافة

غدا.. احتفال القومي للمسرح بعيد الأضحى المبارك

فنون العريش تضىء سماء شرم الشيخ.. صور

خالد جلال يتفقد برنامج السيرك القومي فى العيد

سهرة العيد فى رحاب البادية..غدًا

صفحتنا ع الفيس بوك