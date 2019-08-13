فافرينكا يحقق انتصارا مثيرا وكيربر تودع منافسات بطولة سينسيناتي للتنس مبكرا

صعد السويسري ستانيسلاس فافرينكا إلى الدورالثاني ببطولة سينسيناتي لأساتذة التنس إثر انتصار مثير حيث حول تأخره بمجموعة أمام البلغاري جريجور ديميتروف إلى الفوز 5 7 و6 4 و7 6 (7 4) اليوم الثلاثاء في الدور الأول للبطولة.



بينما شهدت منافسات السيدات في البطولة نفسها، خروجا مبكرا للألمانية أنجليك كيربر المصنفة الأولى على العالم سابقا، حيث خسرت في الدور الأول أمام الاستونية أنيت كونتافيت 6 7 (7 9) و2 6.



وحقق ديميتروف بداية قوية في مباراته أمام فافرينكا لينتزع المجموعةالأولى، لكن اللاعب السويسري فرض سيطرته بعدها ليفوز بالمجموعة الثانية، وواصل تفوقه لينتزع المجموعة الثالثة الحاسمة ويخطف بطاقة التأهل.



واحتاج فافرينكا، الفائز بثلاثة ألقاب في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، إلى ساعتين و35 دقيقة لحسم المباراة.



ويلتقي فافرينكا في الدور الثاني، الروسي أندري روبليف 21عاما الذي تأهل بالفوز على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 6 7 (4 7) و6 4 و6 2.