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حوادث

التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقًا في نهر النيل بحلوان

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 08:50 م
جريدة الدستور
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قرر المستشار أحمد سليم، رئيس نيابة حلوان، التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه غرقًا بمياه النيل بمنطقة ركن فاروق، بعد ثبوت عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

تلقى العميد علاء جودة، مأمور قسم شرطة حلوان، إخطارا من شرطة المسطحات المائية يفيد بمصرع شاب يدعى "فوزي حسين سعيد" 17 سنة، يقيم بمنطقة التبين، نتيجة إسفكسيا الغرق أثناء السباحة في مياه النيل بركن فاروق، دائرة القسم.

وتبين من التحريات التي أجراها النقيب محمود سعداوي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، أن الشاب توجه برفقة عدد من أصدقائه للسباحة في مياه النيل هربا من حرارة الجو، وذلك بجوار معدية ركن فاروق، إلا أن التيار جرفه إلى منطقة دوامات قوية لم يستطع الخروج منها فغاص إلى أسفل المياه مما تسبب في غرقه حيث تمكن زملاؤه من انتشاله بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي حلوان العام، وتحرر محضر بالواقعة.

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