حبس 3 عاطلين ضبط بحوزتهم سيارة مسروقة في التبين

قررت نيابة التبين برئاسة المستشار إسلام خطاب، حبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة سيارة ملاكي.



وكشفت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة قاموا بسرقة السيارة بمنطقة العجوزة بأسلوب المفتاح المصطنع، إلا أنها تعطلت بهم، حال سيرهم بمنطقة التبين وتم ضبطهم.



تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط 3 أشخاص حال استقلال اثنين منهم سيارة ملاكي، وقيام الثالث بسحبها باستخدام سيارة ميكروباص ملكه.



بالكشف الفني على السيارة الملاكي تبين أنها مُبلغ بسرقتها بقسم شرطة العجوزة بالجيزة وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة السيارة الملاكى من منطقة العجوزة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وقيامهم بسحب السيارة عقب تعطلها باستخدام السيارة الثانية وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.