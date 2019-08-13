تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي.. وفقرة خاصة للتسديد على المرمى

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة "اطلع بره" بطل جنوب السودان، تدريبات استشفائية على هامش مران اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، تحت إشراف اليخاندرو مدرب أحمال الفريق.



واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الثلاثاء، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون، أمس الاثنين، بعد الفوز على "اطلع بره" برباعية نظيفة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.



وخصص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، فقرة للتسديد على المرمى، في مران الفريق الجماعي، وحرص لاسارتي على تخصيص تلك الفقرة للاعبي الفريق الذين لم يشاركوا في مباراة فريق اطلع بره.



وواصل وليد سليمان لاعب الفريق تدريباته التأهيلية عقب خضوعه لجلسة في الجيم تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل، فيما اكتفى رامي ربيعة مدافع الفريق بالجري حول الملعب.