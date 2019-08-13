توجيهات لانتظام العمل داخل مراكز شباب أسوان خلال العيد

بالتزامن مع عيد الأضحى، حرص العديد من الشباب والصغار التوافد على مراكز الشباب بأسوان؛ وذلك للاستمتاع بأوقات فراغهم بممارسة الرياضة المفضله لهم برفقة أصدقائهم.



وقال كمال الدين حسين المدير التنفيذى لمركز شباب حي قدري عثمان بمنطقة المحمودية، بأسوان، لـ "الدستور" إن التعليمات الموجهة إليهم كانت بفتح المركز بشكل يومي حتى في أيام الأعياد، وذلك من 9 صباحًا حتى 12مساءًا، وضرورة تواجد الموظفين في المركز بنظام الورديات، وعددهم 3 ورديات.



