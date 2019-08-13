تطور جديد في قضية "بوينج 737 ماكس"

تواجه شركة "بوينج" تحديات جديدة إثر تعيين رئيس جديد لوكالة الطيران الفدرالية الأمريكية (FAA)، حيث صدرت عنه تصريحات تفيد بتمديد مدة توقف طائرات "بوينج 737 ماكس".



وفور تعيينه من قبل الكونجرس، أعلن مدير الوكالة الأمريكية الجديد، ستيفن ديكسون، أن طراز "737 ماكس" لن يعود إلى الأجواء مجددا، قبل تأكده التام من سلامة الإجراءات.



وعلاوة على ما سبق، أكد ديكسون أن الوكالة الفدرالية لم تضع أي موعد زمني محدد لعودة هذا الطراز إلى الخدمة، في حين أيد تصريحات ديكسون، رئيس شركة الطيران Airlines for America، الذي أكد أهليته لهذا الموقع الإداري في هذا "الوقت العصيب".



وكانت شركة "بوينج" قد أشارت مؤخرا إلى نيتها خفض وإيقاف إنتاج 737 ماكس، في حال لم تتمكن من إصلاح العيوب الفنية التي تعصف بحاضر الطراز ومستقبله، والتي نجمت عنها كارثتان مروعتان أسفرتا عن مقتل 346 شخصا، على متن الطيران الإثيوبي والطيران الإندونيسي.



وعلى الرغم من إبقاء "بوينج" الأمل معقودا على إرجاع طرازها إلى الأجواء بحلول عام 2020، إلا أن "737 ماكس" ما تزال ممنوعة من التحليق في كافة أنحاء العالم، ذلك حتى إشعار آخر.