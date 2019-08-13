بوروسيا دورتموند الألماني يعلن تراجع حجم أعماله وأرباحه

كشف نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، أن موسم 2018 2019 شهد تراجعا في حجم أعمال النادي وكذلك في أرباحه مقارنة بالموسم السابق الذي سجل خلاله رقما قياسيا.



وأوضح النادي - في بيان - أن حجم أعمال النادي تراجع من 536 مليون يورو (600 مليون دولار) سجلت في موسم 2017 2018 إلى 489.5 مليون يورو في الموسم الماضي، موضحًا أنه بخصم عائدات صفقات اللاعبين، سجل حجم أعمال النادي ارتفاعا من 3ر313 مليون يورو إلى369.3 مليون يورو، وذلك في الفترة ما بين أول يوليو 2018 و30 يونيو 2019.



وحصد دورتموند مبالغ كبيرة من صفقتي بيع بيير-إيمريك أوباميانج إلى أرسنال الإنجليزي وعثمان ديمبلي إلى برشلونة الإسباني في موسم 2017 2018.



كما أشار البيان إلى تراجع أرباح النادي بنسبة نحو 15 % لتصل إلى 17.4 مليون يورو، لكن النادي نجح في الوقت نفسه في تحويل المؤشر السلبي للدخل العائد من الأعمال الترويجية.



من جانبه، قال هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لدورتموند "نحن نشكل علامة تجارية قوية، وسنواصل العمل الجاد في السوق الألمانية، وفي السوق الدولية أيضا خاصة في أمريكا وآسيا."



وأنهى دورتموند الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري الألماني (بوندسليجا) خلف البطل بايرن ميونخ، وكانت آخر مرة اعتلى فيها دورتموند منصة التتويج بالمسابقة في 2012.

