محكمة تأمر موسكو بالسماح بمشاركة مرشح للمعارضة في انتخابات مجلس المدينة

أمرت محكمة روسية السلطات الانتخابية في موسكو بالسماح بمشاركة مرشح للمعارضة في انتخابات مجلس مدينة موسكو القادمة، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الثلاثاء.



وكان رفض السلطات الانتخابية مشاركة العديد من مرشحي المعارضة فيالانتخابات قد أثار موجة من الاحتجاجات في العاصمة الروسية خلال الأسابيع الأخيرة. وقد تم اعتقال أكثر من 200 متظاهر.



وأمرت محكمة مدينة موسكو المفوضية الانتخابية بالتسجيل الفوري لسيرجي ميتروخين الذي ينتمي إلى حزب "يابلوكو" وهو حزب ينتمى لتيار الوسط في أوراق الاقتراع، وفقا لوكالات الأنباء الروسية.



وكان السياسي ميتروخين قد خدم من قبل في البرلمان الاتحادي وفي المجلسالتشريعي بالمدينة.



كانت المظاهرات الاحتجاجية التي نظمت يوم السبت الماضي، للمرة الرابعةعلى التوالي خلال أربعة أسابيع، هي الأكبر في الحركة الاحتجاجية، حيث شار ك فيها عشرات الآلاف من المواطنين.