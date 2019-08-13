كانتي مهدد بالغياب عن صفوف تشيلسي في مباراة كأس السوبر الأوروبي

كشف فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنه قد يفتقد جهود لاعب خط الوسط انجولو كانتي في مواجهة ليفربول المقررة غدا الأربعاء في اسطنبول في كأس السوبر الأوروبي، وذلك إثر إصابة اللاعب أمس الأول الأحد.



وكان كانتي، الذي غاب في أغلب فترة الاستعدادات للموسم الجديد بسببمشكلة في الركبة، قد تعرض للإصابة بعد مشاركته من مقعد البدلاء خلال مباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد مساء الأحد في المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز مانشستر 4 صفر.



وقال لامبارد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء، في اسطنبول: "لقد تعرض لإصابة أخرى بسيطة خلال المباراة، وربما تكون هناك خطورة في حالة إشراكه سريعا، لذلك سنقيم الوضع قبل المباراة المقبلة."



وأضاف: "نحن بحاجة إلى اتخاذ قرار بشأنه... يعاني من إصابة بسيطة، لكنها تثير قلقنا، وسيكون علينا اتخاذ القرار بشأنه هذا المساء."