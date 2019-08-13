إنقاذ ٢٨ حالة من الغرق في دمياط

أعلن اللواء عماد حمدي رئيس الوحدة المحلية بمدينة رأس البر في دمياط، عن انتهاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك على شواطئ رأس البر، دون تسجيل حالات غرق، وسط استعدادات مكثفة للوحدة بإشراف نواب المدينة بمعدات ورجال الانقاذ والإسعاف.



في سياق متصل، تم إنقاذ عدد ٢٨ حالة من الغرق، وانصرافهم من الشاطئ بخير وتم تسليم ٦٨٣ طفل تائه إلى ذويهم.



يذكر إن مدينة رأس البر بدمياط تعد أحد أشهر مصايف الجمهورية، وتشهد إقبال من المصطافين من كافة المحافظات، حيث يقبل عليها عشرات الآلاف من المصطافين.