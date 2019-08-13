المهاجرون يصلون إلى أوروبا مع إغلاق إيطاليا لموانئها

ارتفع عدد المهاجرين الذي عبروا البحرالمتوسط من شمال أفريقيا إلى إسبانيا بنسبة 22 % في يوليو في ظل وقف إيطاليا لوصول المهاجرين إلى شواطئها، حسبما قالت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل "فرونتكس"، اليوم الثلاثاء.



وأغلقت إيطاليا موانئها أمام سفن إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، وأصرت على ضرورة موافقة دول الاتحاد الأوروبي الأخرى أولا على استقبال المهاجرين على متن تلك السفن.



ووجدت فرونتكس أن حوالي 1100 مهاجر وصلوا إلى أوروبا عبر ما يسمى بطريق وسط البحر المتوسط في يوليو، بانخفاض طفيف عن شهر يونيووالذي تم خلاله تسجيل وصول 1150 مهاجرا. وبنهاية يوليو، سافرحوالي 4900 شخص عبر هذا الطريق.



ووفقا للبيانات التي نشرت اليوم الثلاثاء، تم تسجيل عبور حوالي 13 ألف شخص إلى إسبانيا بين شهري يناير يوليو.



وكان الطريق الأكثر سلوكا هو عبر شرق البحر المتوسط من اليونان، حيث وصل 5800 مهاجر في يوليو ونحو 28 ألف مهاجر منذ بدء العام.



وتراجع عدد المهاجرين القادمين من طريق شرق المتوسط بنسبة 6 % مقارنة بالعام الماضي، نتيجة لانخفاض عدد العابرين للحدود البرية من تركيا إلى اليونان.