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تقارير ومتابعات

"خُد اللقطة".. مواطنون يحتفلون بالعيد على محور روض الفرج

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 06:42 م
جريدة الدستور
محمدحيدر - محمد ممدوح
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توافد العديد من الأسر للتصوير مع النصب التذكاري الخاص، بكوبري محور روض الفرج، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث التقط بعضهم الصور التذكارية، مع هذا المشروع القومي، وسط فرحة عارمة من الأطفال والشباب، وحرص بعض المتواجدين على حفظ نظافة المكان.

وجاء ذلك في ظل احتفالات الشعب المصري، بعيد الأضحى المبارك، وكانت الميادين العامة ممتلئة بالشباب والأطفال، لقضاء إجازة العيد.

وشهد كوبري محور روض الفرج، توافد العديد من الأسر؛ لمشاهدة الإنجاز الذي تم إنشاؤه وافتتاحه، خلال الأشهر الماضية، ويعتبر محور روض الفرج من أهم الإنجازات التي دخلت موسوعة جينيس العالمية.

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