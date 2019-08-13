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مصر

أول رد مصري على علاقة الانفجار النووي في روسيا بمحطة الضبعة

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 06:40 م
جريدة الدستور
عمرو خان
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قالت هيئة الطاقة النووية، إنه لا علاقة بشأن ما أثير عن الحادث الذي شهدته روسيا فيما يتعلق بالتجربة الصاروخية ومحطة الطاقة النووية بالضبعة.

وأكدت الهيئة في بيان قبل قليل، أنه لا علاقة على الإطلاق بين التجربة التي كانت تتم على أحد الصواريخ العاملة بالوقود النووي ومحطات الطاقة النووية عموما والتي هي أحد التطبيقات السلمية للطاقة النووية والتي تتميز بجميع أنظمة الأمان النووي سواء الفعالة أو الخاملة والتي لا تحتاج إلى أي طاقة كهربية لعملها.

وأضافت هيئة الطاقة: كما أن محطة الطاقة النووية بالضبعة هي من الجيل الثالث المطور ولها مبنى احتواء مزدوج يستطيع تحمل اصطدام طائرة تزن 400 طن محملة بالوقود وتطير بسرعة 150 مترا في الثانية وتتحمل حتي 0.3 عجلة زلزالية وتسونامي حتى 14 مترا، فضلا عن قدرتها على الإطفاء الآمن التلقائي دون تدخل العنصر البشري ومزودة أيضا بمصيدة قلب المفاعل حال انصهاره، وهو الأمر الذي لا تتعدى احتمالية حدوثه واحدا على عشرة مليون مفاعل سنة.

كما يحتوي على وسائل أمان تكرارية وغيرها من وسائل الأمان المختلفة.

وأكدت الهيئة أن كل ما أثير من ربط هو في غير محله على الإطلاق ولا يعدو كونه مبالغات.

وذكرت وكالة تاس للأنباء، أن مستويات الإشعاع في مدينة سيفيرودفينسك الروسية ارتفعت بما يصل إلى 16 مرة في الثامن من أغسطس بعد حادث اختبار صاروخ على منصة بحرية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت في بادئ الأمر إن الإشعاع ظل عند مستويات طبيعية بعد الحادث الذي وقع يوم الخميس لكن سلطات المدينة في سيفيرودفينسك بشمال روسيا قالت إن ارتفاعا في مستويات الإشعاع طرأ لفترة وجيزة.

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