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عالم

دراسة بريطانية: 35% من المراهقين يحتاجون نظارات بسبب الموبايل

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 06:12 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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أوضحت الدراسة، التى نشرت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية تقريرًا عنها، أن ٣٥٪ من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين ١٣ و١٦ عامًا كانوا بحاجة إلى نظارات فى عام ٢٠١٨، وذلك بزيادة بلغت ٢٠٪ مقارنة بنتائج إحصائية صدرت فى ٢٠١٢، بسبب قضاء ساعات طويلة أمام شاشات الهواتف المحمولة والكمبيوترات والتليفزيون. علق الباحثون على نتائج الدراسة قائلين: «الإحصائيات توضح أن المراهقين فى المملكة المتحدة أصبحوا يقضون نحو ٢٦ ساعة أسبوعيًا أمام شاشات الأجهزة»، محذرين من أن الأسر لا تنتبه لإصابة أطفالها بضعف النظر فى الوقت المناسب.
وأوضح الباحثون: «التحديق فى الهواتف المحمولة أو الكمبيوتر أو التليفزيون يؤدى إلى إجهاد العينين، ما قد يتسبب، بشكل أكيد، فى الإصابة بضعف النظر».
وكشفت النتائج عن أن ثلثى المراهقين الذين خضعوا للفحص خلال الدراسة ثبتت إصابتهم بضعف النظر، بينما اعترف ما يقرب من ربع أولياء الأمور بأنهم لا يعرضون أطفالهم على أطباء بشكل منتظم لإجراء فحوصات النظر.
وشدد الباحثون على أهمية إجراء فحوصات العين بصورة دورية منتظمة، لأن ضعف النظر لا يُكتشف إلا بهذه الطريقة أو بعد تدهور الحالة الصحية.
من جهتها، قالت الطبيبة المتخصصة فى أمراض العين، شينا مانجات، إن عيون الأطفال تستمر فى النمو حتى الوصول إلى سن البلوغ، مشيرة إلى أنه مع استمرار مراحل النمو بعد ذلك تتغير درجة الرؤية تدريجيًا وفقًا للمؤثرات الخارجية.
وأضافت «مانجات»، للصحيفة: «لا يمكن للأطفال أو أولياء الأمور اكتشاف حدوث ضعف النظر، لأن الإصابة بـ«قصر النظر» أو «بُعد النظر» تحدث تدريجيًا، ويتدهور الوضه مع مرور الوقت، ما يؤكد ضرورة إجراء فحوصات دورية للأطفال».
وذكر تقرير الصحيفة البريطانية أن الأطفال عادة يلاحظون حدوث تغييرات فى الصور التى يشاهدونها فى حياتهم اليومية أو على شاشات أجهزتهم الإلكترونية، لذلك ربما ليس بإمكانهم تحديد ما إذا كانوا يعانون مشكلات فى النظر أم لا.
وأكد التقرير أنه، على عكس الاعتقاد السائد لدى الكثير من أولياء الأمور، لا يتعين على الأطفال أن يكونوا قادرين على القراءة حتى يتسنى لهم إجراء اختبارات النظر.
وقال عدد من أولياء الأمور إنه من الصعب إبعاد أطفالهم عن شاشات الأجهزة الإلكترونية حاليًا، سواء كانت هواتفهم المحمولة أو التليفزيون أو الآى باد أو الكمبيوتر.
وفى استطلاع رأى آخر، أقر ٢٦٪ من الآباء بأنهم لا يأخذون أطفالهم لإجراء اختبارات وفحوص العين.
وأظهرت النتائج أن ٧٣٪ من إجمالى ٢٠٠٠ ولى أمر خضع للدراسة، قالوا إنه ليس من السهل على الإطلاق إقناع أطفالهم بالتوقف عن التحديق فى الشاشات الإلكترونية لبضع ساعات.
ونوّه التقرير بأن غالبية الآباء الذين شملهم الاستطلاع يدركون أن قضاء ساعات طويلة أمام هذه الشاشات ليس أمرًا جيدًا لعيون أطفالهم.
وأقر ٦٢٪ من أولياء الأمور، فى استطلاع الرأى نفسه، باعتقادهم أن الإفراط فى قضاء الوقت أمام الشاشات يمكن أن يضر ببصر أطفالهم، فيما قال ثلثا الآباء إنهم يحاولون إبعاد أطفالهم عن الأجهزة الإلكترونية لهذا السبب.
وتعليقًا على هذا الاستطلاع، شددت الطبيبة «مانجات» على ضرورة التزام أولياء الأمور بفحص عيون أطفالهم وأن تكون لهذا الأمر الأولوية بالنسبة لهم.
وفى ختام التقرير، حذر إخصائيو البصريات من أن استمرار مشكلات البصر دون تشخيص مبكر يمكن أن يؤدى إلى تخلف المستوى التعليمى لدى الأطفال فى المدرسة، وأشاروا إلى أن الرؤية الواضحة والسليمة لن تسهم فقط فى تسهيل القراءة والكتابة، وإنما ستساعد أيضًا فى زيادة مستويات التركيز لدى الأطفال وتذكر ما يتم تدريسه فى الفصول.

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