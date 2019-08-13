شى لله يا عدرا.. مشاهد من احتفالات الأقباط بـ«صوم أم النور» فى المحافظات

منذ ٧ أغسطس الجارى ولمدة ١٥ يومًا متواصلة، يحتفل الأقباط بصوم السيدة العذراء مريم، الذى ينقطعون فيه عن تناول اللحوم ومنتجات الألبان والزيوت ويعيش بعضهم على «الماء والملح» فقط كنوع من الزهد.



وتشهد الكنائس التى تحمل اسم السيدة مريم العذراء فى القاهرة ومختلف محافظات الجمهورية مزيجًا من الاحتفالات الدينية والدنيوية، ما بين إقامة الصلوات والنهضات الروحية وإنشاد التراتيل والألحان التى تُمجّد «أم النور»، وتنظيم ما يشبه «الموالد الشعبية» أمام هذه الكنائس، حيث تُباع الحلوى والحمص والإكسسوارات وغيرها من المشغولات اليدوية.



«الدستور» تستعرض أبرز مظاهر الاحتفال بصوم السيدة العذراء مريم فى مختلف المحافظات، قبل الاحتفال بعيدها إيذانًا بانتهاء الصوم.



الإسماعيلية:هدايا و«مأكولات مسيحية »أمام مقرات الاحتفال

قال القمص يوسف شكرى، راعى كنيسة الأنبا بيشوى بالإسماعيلية: «الاحتفال بصوم السيدة العذراء مريم يتم بمجموعة من الطقوس، على رأسها إقامة صلوات ونهضات مسائية»، موضحًا أن كل كنائس الأرثوذكس التى تحمل اسم السيدة مريم فى المحافظة، وعددها ٣، تشهد «نهضات روحية» لمدة ٤ أيام قبل موعد «عيد العذراء» فى ٢١ أغسطس الجارى، أما كنائس الكاثوليك فتقيم صلوات وتسابيح لمدة ٣٠ يومًا.



وأضاف: «تقام موالد العذراء أمام الكنائس، وفيها تتم إقامة معارض هدايا، وبيع المشغولات اليدوية والمأكولات من إنتاج الكنيسة».



وتابع: «يجب على القبطى خلال فترة صوم العذراء أن يكون صاحب قلب طيب نقى لا يحمل أى كراهية تجاه الآخرين، محبًا دون تمييز، متأملًا فى كل شىء حوله، وصالحًا لا يحمل بداخله شرًا، وفهيمًا وحكيمًا ومتسعًا يحمل الكل وفى كل الظروف».



الإسكندرية:البابا يلقى عظته الأسبوعية بالكاتدرائية المرقسية

ستقبل أقباط الإسكندرية، اليوم، بمقر الكاتدرائية المرقسية بالمحافظة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية.



ويلتقى البابا تواضروس، خلال الزيارة، أمناء وخدام جميع كنائس عروس البحر الأبيض المتوسط ويلقى عظته الأسبوعية داخل المقر بجانب تكريم أوائل الثانوية العامة هذا العام من الأقباط الحاصلين على ٩٠٪ فأكثر.



ويقيم العديد من الكنائس فى الإسكندرية نهضات روحية خلال فترة الصوم، ومن بينها كنيسة العذراء والقديس يوحنا الحبيب فى منطقة جناكليس، وكنيسة العذراء والملاك ميخائيل بالعوايد، وكنيسة الأنبا أثناسيوس الرسولى بالسيوف، وكنيسة العذراء والأنبا صموئيل بمنطقة أبيس الثورة، وكنيسة العذراء والأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بمنطقة الحرمين، وكنيسة العذراء بمنطقة المعمورة الشاطئ، وكنيسة العذراء والأنبا موسى الأسود بالمنشية، وكنيسة مار جرجس فى سبورتنج، وكنيسة العذراء ومار جرجس غبريال بمحرم بك.



وترأس الأنبا بافلى، أسقف عام الشباب بالإسكندرية وكنائس المنتزه، القداس الإلهى بكنيسة الشهيد إستفانوس أول الشمامسة، والأب الكاهن يونيل عزت، القداس الإلهى فى كنيسة القديسة مريم، كما صلى الأب الكاهن أنطونيوس فهمى صلاة العشية فى كنيسة مار جرجس والأنبا أنطونيوس بمحرم بك.



السويس: افتتاح معرض مشغولات يدوية ب «الأربعين

افتتح الأنبا بموا، أسقف السويس، والأنبا دانيال، رئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، معرض الهدايا والمشغولات اليدوية والكتب الروحية الذى يقام بكنيسة العذراء مريم بحى الأربعين فى كل عام بالتزامن مع احتفالات صوم العذراء. ويواصل أقباط السويس احتفالاتهم بصوم العذراء التى تقام بكنيسة حى الأربعين، حيث تقام العظات الروحية والتمجيدات للعذراء بمشاركة الآباء الأساقفة والكهنة من إيبارشيات مختلفة.



وأشاد الأنبا دانيال والأنبا بموا بتنظيم المعرض والسلع وأسعارها المناسبة، مشيرين إلى أن المعرض يهدف إلى خدمة أبناء الإيبارشية.



الغربية صلوات وتمجيدات بمباركة لفيف من الكهنة

ذكر القمص بيجيمى الأنبا بولا، منسق الخدمة بكنائس مطروح، أن صيام السيدة العذراء يعد صيامًا سنويًا محببًا لنفوس المصريين، سواء كانوا أقباطًا أو مسلمين، فى ظل ما يشهده من طقوس روحية وقداسات وصلوات ومدائح وترانيم خاصة بالسيدة العذراء والسيد المسيح.



وقال إن العظات اليومية أو «النهضات» التى تقام خلال أيام الصيام عادة ما تشهد تذكيرًا بشخصيات «العهد القديم» ودراسة ما تعرض له الآباء الأبرار مثل آدم وحواء ونوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى ومريم وغيرهم من مواقف، مع استخلاص العظات من حياتهم.



قال مصدر كنسى إن كنيسة العذراء بأبيار التابعة لمركز كفرالزيات، تقيم طقوس النهضة الروحية يوميًا من الساعة الثامنة وحتى العاشرة والنصف صباحًا بمباركة لفيف من الآباء الكهنة فى القداسات والعشيات. وأضاف المصدر أن قداس العيد يقام من الساعة الرابعة إلى السادسة صباحًا عقب السهرة التى تبدأ بعد عشية الأربعاء.



وكشف عن أنه من المقرر حضور الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، الاجتماع الأسبوعى المقرر له يوم الجمعة ١٦ أغسطس الجارى.



الشرقية «الإنجيلية» تنظم «أوبريت» احتفاليًا وتُعلم الأطفال حكمة المناسبة



قال القس الدكتور وائل نشأت، رئيس الطائفة الإنجيلية بالشرقية، إن الكنيسة تستعد لاستقبال مناسبة صعود جسد السيدة العذراء بإقامة الصلوات والاحتفالات المختلفة.



وأوضح «نشأت» أن احتفالات الكنيسة الإنجيلية تكون مختلفة وجذابة وتصل بسهولة إلى عقول وقلوب جميع الأهالى والمترددين عليها، مشيرًا إلى أنه بجانب إقامة الصلوات يتم تنظيم «أوبريت» احتفالى بالمناسبة التى تحتفل بها الكنيسة، وتعليم الأطفال معانى المناسبة والحكمة منها. وأشار إلى أن العديد من المسلمين من أبناء المحافظة والشخصيات العامة يشاركون الكنيسة الإنجيلية فى احتفالاتها فى جميع المناسبات ويقدّمون التهانى للأقباط فى مناسباتهم المختلفة، مشددًا على وحدة نسيج الشعب المصرى وترابطه.



وذكر أن صيام السيدة العذراء سيتم اختتامه باحتفالية صلوات بالكنيسة، فيما يُعرف بين الأهالى بـ«عيد العذراء»، وتتزين الكنيسة وتستقبل مصليها فى ذلك اليوم.



مطروح دراسة شخصيات العهد القديم.. وترانيم خاصة

ذكر القمص بيجيمى الأنبا بولا، منسق الخدمة بكنائس مطروح، أن صيام السيدة العذراء يعد صيامًا سنويًا محببًا لنفوس المصريين، سواء كانوا أقباطًا أو مسلمين، فى ظل ما يشهده من طقوس روحية وقداسات وصلوات ومدائح وترانيم خاصة بالسيدة العذراء والسيد المسيح.



وقال إن العظات اليومية أو «النهضات» التى تقام خلال أيام الصيام عادة ما تشهد تذكيرًا بشخصيات «العهد القديم» ودراسة ما تعرض له الآباء الأبرار مثل آدم وحواء ونوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى ومريم وغيرهم من مواقف، مع استخلاص العظات من حياتهم.



قال مصدر كنسى إن كنيسة العذراء بأبيار التابعة لمركز كفرالزيات، تقيم طقوس النهضة الروحية يوميًا من الساعة الثامنة وحتى العاشرة والنصف صباحًا بمباركة لفيف من الآباء الكهنة فى القداسات والعشيات. وأضاف المصدر أن قداس العيد يقام من الساعة الرابعة إلى السادسة صباحًا عقب السهرة التى تبدأ بعد عشية الأربعاء.



وكشف عن أنه من المقرر حضور الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، الاجتماع الأسبوعى المقرر له يوم الجمعة ١٦ أغسطس الجارى.

ذكر القمص بيجيمى الأنبا بولا، منسق الخدمة بكنائس مطروح، أن صيام السيدة العذراء يعد صيامًا سنويًا محببًا لنفوس المصريين، سواء كانوا أقباطًا أو مسلمين، فى ظل ما يشهده من طقوس روحية وقداسات وصلوات ومدائح وترانيم خاصة بالسيدة العذراء والسيد المسيح.

وقال إن العظات اليومية أو «النهضات» التى تقام خلال أيام الصيام عادة ما تشهد تذكيرًا بشخصيات «العهد القديم» ودراسة ما تعرض له الآباء الأبرار مثل آدم وحواء ونوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى ومريم وغيرهم من مواقف، مع استخلاص العظات من حياتهم.



البحر الأحمر

نهضات روحانية تشمل كل الأديرة

أكد الأب بنيامين، وكيل مطرانية البحر الأحمر، أن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بصيام السيدة العذراء، بعمل نهضات روحانية بجميع الكنائس والأديرة.

وأضاف أن صيام السيدة العذراء ينقطع فيه الأقباط عن تناول اللحوم ومنتجات الألبان ويُسمح بتناول الأسماك فقط.

ولفت الأب بنيامين إلى أنه قيل إن القديس توما الرسول، وبينما كان يخدم فى الهند، رأى الملائكة تحمل جسد السيدة العذراء إلى السماء، فلما عاد مرة أخرى إلى فلسطين وأخبر التلاميذ بما رآه، أرادوا أن يروا مثلما رأى، فصاموا هذا الصوم.



الأقصر

مسلمون يشاركون.. و«الشلولو» الطبق المفضل لدى الجميع

قال إميل نظير، أحد أبناء محافظة الأقصر، إن مناسبة صوم العذراء من المناسبات المشتركة التى يحرص عدد من الإخوة المسلمين على المشاركة بها، تعبيرًا عن محبتهم للسيدة العذراء، خاصة ممن حالفهم الحظ ونالوا قدرًا من معجزاتها.

وأضاف «نظير» أن جارته المسلمة تشارك أشقاءها المسيحيين فى صيام العذراء، منذ سنوات طويلة، بعدما حدثت المعجزة لابنتها الوحيدة، التى أُصيبت منذ سنوات بمرض خطير كاد أن يفقدها حياتها.

وأشار إلى أن طبق «الشلولو» من أشهر المأكولات الشعبية التى يحرص الجميع على تناولها خلال فترة الصيام، إذ يشاع أن أول من صنع تلك الوصفة هى السيدة العذراء مريم، عندما أتت إلى مصر وعاشت بها خلال رحلة العائلة المقدسة، فتعلمها المصريون منها وصارت أحد الطقوس الرئيسية لصيام العذراء مريم، كنوع من أنواع التقشف والزهد لبساطة مكوناتها. ويتكون طبق «الشلولو» من أوراق الملوخية الجافة والماء المثلج والبصل والثوم والليمون والملح، ولها الكثير من الفوائد الصحية فهى مفيدة للجهاز الهضمى، لأن أوراق الملوخية بها مادة صمغية تبطن جدار الجهاز الهضمى وتحميه من الالتهابات وقرحة المعدة، كما أن البصل من الأطعمة التى كان يتناولها المصرى القديم ويعد مضادًا حيويًا طبيعيًا به مركبات تكافح الأمراض، والثوم يقى من أمراض القلب، والليمون يحتوى على فيتامين «سى» الطبيعى ويقى من نزلات البرد ويقوى المناعة.



أسيوط

الآلاف يشدون الرحال إلى جبل درنكة لتقديم النذور

يقصد آلاف الأقباط دير السيدة مريم العذراء بجبل درنكة يوميًا للاحتفال وتقديم القرابين والنذور ونيل البركة، فى كنيستها هناك.

وتقع الكنيسة الأثرية فى أعلى الجبل، حيث يصعد الزوار قرابة كيلو ونصف الكيلومتر، للوصول إلى الدير والكنيسة داخله.

ويحرص آلاف الأقباط على انتظار «الدورة» أو ما يطلق عليها «زفة الأيقونة» والصلاوات الدينية برئاسة الأنبا يؤانس، مطران أسيوط وتوابعها، وعلى جانبى الطريق يفترش الأهالى الممرات والطرقات والشوارع الرئيسية منتظرين المشاركة فى «الدورة»، وأداء الصلوات والتسابيح والاستماع للترانيم والأغانى الدينية والتسابيح من كورال الدير.

وتخرج «الدورة» فى تمام الساعة السادسة، بقيادة الأنبا يؤانس، ومن خلفه الآباء والشمامسة حاملين الصليب وصورًا للسيدة مريم العذراء والسيد المسيح، ويطوفون الدير من الداخل ومن خلفهم آلاف الزوار.

وفى أعلى الدير وعلى بُعد أمتار من المغارة التى احتمت بداخلها العائلة المقدسة خلال فترة مكوثها بدير درنكة بأسيوط، تقع المقبرة التى وضع بداخلها جثمان الأنبا ميخائيل، عميد الأساقفة الأرثوذكس، شيخ المطارنة المتنيح، حيث يقف المئات من رواد الدير عند ضريحه للتبرك والدعاء وتلاوة بعض آيات الكتاب المقدس وطلب الغفران، فيما يتبرك آخرون بالمقتنيات الأثرية التى تم وضعها فى دولاب زجاجى للعرض على زوار الدير. ويجلس عدد من الزوار فى ساحة المغارة الأثرية، للاستمتاع بالأجواء الروحانية التى تملأ أركان المكان.

كما يحرص زوار الدير على إشعال الشموع أسفل أيقونة السيدة العذراء والسيد المسيح تبركًا بهما، ثم يقصون عليهما آلامهم وأوجاعهم ويطلبون منهما تحقيق أمانيهم.



أسوان:مواعظ للتذكير بالفضائل والحث على التوبة



ذكر القمص أرميا عبادى، كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بأسوان، أن طقوس الاحتفال بـ«صيام العذراء» مستمرة لأسبوع فى الكنائس التى تحمل اسم السيدة العذارء، فيما تقتصر الاحتفالات بكنائس أخرى، التى تحمل أسماء القديسين، على ٣ أيام فقط.

وأوضح أن الطقوس تبدأ يوميًا من الساعة السادسة مساءً وتستمر حتى الساعة التاسعة والنصف، وتتضمن إقامة صلوات المساء المعروفة بـ«العشية»، كما تنتهى بإلقاء العظات اليومية أو «النهضة» التى عادة ما تدور حول صفات السيدة العذراء وفضائلها مع الدعوة إلى الرحمة والعفة والعطاء والاقتداء بصفاتها، بالإضافة إلى الحث على حياة التوبة.



