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سيد أبوزيد يكتب: ولتدرج إسرائيل بقائمة العار الأممية

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 05:56 م
جريدة الدستور
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نقول هذا بمناسبة البيان الذى صدر عن منظمة التحرير الفلسطينية الذى ندد بقيام الشرطة الإسرائيلية باستدعاء طفل فلسطينى لا يتجاوز عمره أربعة أعوام ونصف العام، من سكان شرق القدس للتحقيق معه بتهمة إلقاء الحجارة.

وبسبب انتشار الخبر فى وسائل الإعلام العالمية شعر الضابط الإسرائيلى المنوط بإجراء التحقيق بالإحساس بالخجل، وقام باستبداله بالتحقيق مع والده مهددًا بحرمانه من طفله إذا عاد لقذف الحجارة.`

وقال المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم إن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية التابعة لها خصوصًا منظمة «اليونيسف» مدعوة إلى إدانة التوحش الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية وحماية الأطفال والمتظاهرين الذين يدافعون عن بيوتهم وحقوقهم وأشجارهم المستهدفة بالهدم والتجريف والاقتلاع. وبمناسبة يوم الطفل الفلسطينى أفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين بأن ما يقارب من ١٥٠٠ حالة اعتقال فى صفوف الفلسطينيين قد جرت على يد قوات الاحتلال الإسرائيلى منذ بداية الاحتلال، ويقبع فى سجون الاحتلال ٣٥٠ طفلًا فلسطينيًا قاصرًا موزعين على سجنى عوفر ومجدو، بالإضافة إلى مراكز التحقيق والتوقيف، والأطفال قد تعرضوا للتعذيب الممنهج والتنكيل.

وأشارت هيئة الأمم المتحدة إلى أن إسرائيل قد شرعت فى سن قوانين تسمح باعتقال الأطفال فى سن ١٢ عامًا ورفع الأحكام فى حقهم أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية بالمخالفة لاتفاقية حقوق الطفل والمعاهدات الإنسانية والقانون، وأن اعتقال الأطفال وما يتعرضون له من قمع وتعذيب وتنكيل خلال الاعتقال والاستجواب، تترتب عليه آثار نفسية واجتماعية وصحية تظل عالقة بهم، الأمر الذى يؤثر عليهم وعلى مستقبلهم، ومن أساليب التعذيب التى يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون الضرب المبرح والوحشى والحرمان من النوم وقضاء الحاجة والعزل مدة طويلة والتحرش الجنسى، وعدم السماح لأحد الوالدين بحضور التحقيق معهم والتعرية من الملابس والشتائم البذيئة والمهينة واستخدام الصعقات الكهربائية وإطفاء السجائر فى أجسادهم، والتهديد باعتقال أحد الأقارب والحرمان من العلاج، وفرض إقامات منزلية وإبعاد، كل هذا عزز الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بإدراج اسم إسرائيل على قائمة العار الأممية، بسبب اعتقال أطفال فلسطين والتعامل معهم بشكل مهين، وبلغ عدد الأطفال الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال ٣٢٠٠ طفل خلال انتفاضة القدس، كما أن الكنيست الإسرائيلى قام بشن تشريع يسمح باعتقال أطفال فى سن ١٢ سنة، وحق محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية الأمر الذى يخالف الاتفاقية الدولية لحماية حق الأطفال، مما يحق معه إدراج اسم إسرائيل بقائمة العار الأممية.

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