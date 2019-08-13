الثلاثاء 13 أغسطس 2019 الموافق 12 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ماجد حبته
ماجد حبته

حدث فى 14 أغسطس

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 05:53 م
طباعة
ads
ظلّ الشاعر والسياسى الهندى، الباكستانى لاحقًا، محمد إقبال يحلم بإنشاء دولة للمسلمين فى شبه القارة الهندية، لكنه رحل، فى ٢١ أبريل ١٩٣٨، قبل حوالى تسع سنوات من تحقق هذا الحلم أو الكابوس فى مثل هذا اليوم «١٤ أغسطس» سنة ١٩٤٧.

فى ١٤ أغسطس، أيضًا، تم إلقاء القبض على الإرهابى الدولى إليتش راميريز سانشيز، الشهير بـ«كارلوس»، سنة ١٩٩٤، فى العاصمة السودانية الخرطوم. كما قام الإرهابى عبداللطيف موسى بإعلان قيام ما زعم أنها «إمارة إسلامية»، سنة ٢٠٠٩، فى « مسجد ابن تيمية» برفح الفلسطينية. ولما كنا قد تناولنا، سابقًا، الحدث الأول، كنا سنتوقف، اليوم، عند الحدث الثانى، غير أن التوترات الهندية الباكستانية المتصاعدة، جعلت حلم أو كابوس «إقبال»، يطفو على السطح.

صاحب قصيدة «حديث الروح»، التى ترجمها الصاوى شعلان ولحنها رياض السنباطى وغنتها «ست الكل» أم كلثوم، كان رئيسًا لحزب «العصبة الإسلامية» فى الهند. وفى مؤتمر انعقد بمدينة الله أباد «مدينة الله»، سنة ١٩٣٠، طالب بانفصال المسلمين، مقترحًا تأسيس دولة إسلامية اختار لها اسم باكستان. وهى الفكرة التى تحققت على يد محمد على جناح مؤسس الدولة وأول رئيس لحكومتها. وكانت محل اعتراض عقلاء كثيرين، بينهم المفكر الجزائرى مالك بن نبى، والمهاتما غاندى الذى ظل حتى وفاته يدعو إلى الوحدة الوطنية بين الهندوس والمسلمين.

فى كتابه « وجهة العالم الإسلامى» رأى مالك بن نبى أن باكستان كانت صنيعة المحتل الإنجليزى لإحداث انشقاقات فى جبهة كفاح الشعوب ضد الاستعمار. وأوضح أن وينستون تشرشل، رئيس الوزراء البريطانى الأسبق، أراد بإنشائها تحقيق عدة أهداف، تحققت فعلًا، بينها إنشاء منطقة عازلة فى شبه القارة الهندية أشبه بالحجر الصحى ضد الشيوعية، وخلق حالة عداء دائمة، متبادلة، بين الهندوس والمسلمين. وعليه، ومع تقسيم الهند وقيام دولة باكستان سنة ١٩٤٧، بدأ النزاع بشأن إقليم باكستان. وبتوقيع «اتفاقية شِملا» سنة ١٩٧٢، احتفظت الهند بجزء من كشمير، عاصمته سريناجار، واحتفظت باكستان بجزء آخر، عاصمته مظفر أباد، غير أن المواجهات لم تتوقف، وظلت الهند وباكستان على حافة الحرب.

هكذا، استمرت التوترات بين الهند وباكستان حول منطقة كشمير، ثم تصاعدت بدرجة أكبر، بعد قيام نيودلهى الأسبوع الماضى، بإلغاء الحكم الذاتى للجزء الهندى من الإقليم. وليس متوقعًا أن ينتهى الفيلم الهندى الباكستانى الطويل، قريبًا، كما أشرنا أمس. والذى لا ينبغى، وأنت تتابع أحداثه، أن تنحاز لأحد الطرفين، بشكل مطلق. لأن الهند كثيرًا ما طالبت باكستان بـ«وقف دعم الإرهابيين والجماعات الإرهابية التى تنشط على أراضيها»، بينما كانت إسلام أباد ترد برفضها تلك المطالب، وتؤكد أنها تدين دائمًا أعمال العنف فى أى مكان فى العالم!.

ناريندرا مودى، رئيس الوزراء الهندى، أكد أن قرار إلغاء الحكم الذاتى لولايتى «جامو» و«كشمير». كان ضروريًا لتنمية اقتصاد الإقليم ووضع حد لـ«الإرهاب». ووعد سكان الولايتين بزيادة فرص العمل وتراجع الفساد والتعقيدات البيروقراطية، مؤكدًا اعتزامه إقامة مشاريع بنى تحتية كبرى. بينما زعم عمران خان، رئيس وزراء باكستان، فى تغريدة، كتبها الأحد الماضى، أن «أيديولوجية تفوّق الهندوس مشابهة لأيديولوجية تفوّق العرق الآرى النازية، وهى لن تتوقف». واصفًا القرار الهندى بشأن كشمير بأنه «النسخة الهندوسية من المجال الحيوى لهتلر»، ومحذرًا من أنها ستؤدى إلى «قمع المسلمين فى الهند، وستسعى فيما بعد إلى استهداف باكستان». والمجال الحيوى، مصطلح نازى، استخدمه «هتلر» لوصف مناطق محيطة بألمانيا، رأى أن السيطرة عليها ضرورة لضمان تأمين بلاده وتحقيق رخائها الاقتصادى.

بين وعود «مودى» وتحذيرات «خان»، يطل التاريخ برأسه، ليذكّرك بأن البريطانيين، الذين أسسوا جماعة «الإخوان» فى محافظة الإسماعيلية، سنة ١٩٢٨، أسسوا أيضًا، «الجماعة الإسلامية» فى إقليم البنجاب، سنة ١٩٤١، واختاروا أبوالأعلى المودودى أميرًا لها، وكان أبرز أهداف تلك الجماعة هو إحياء دولة الخلافة الإسلامية. وبانقسام شبه القارة الهندية، اختار «المودودى» الانتقال إلى باكستان التى كان يصفها بأنها «دولة للمسلمين وليست دولة للإسلام»، لأنه كان يستهدف أسلمة الهند كلها، وصولًا إلى أستاذية العالم كله. بين تأسيس التنظيمين الإرهابيين، وبعدهما، لم يتوقف توالد الجماعات والتنظيمات التكفيرية «أو الإرهابية» فى باكستان، وخارجها. وكان بين من خرجوا من رحم تلك الجماعات أو التنظيمات نحو ٥ آلاف إرهابى، صدرت ضدهم، خلال السنوات الست الماضية فقط، أحكام قضائية بالإعدام والمؤبد.

هؤلاء الإرهابيون، الخمسة آلاف، وكثيرون غيرهم، كانوا جميعًا معتصمين فى بؤرتى «رابعة العدوية» و«نهضة مصر»، وخرجوا منهما بسلام، عبر ممرات آمنة وفّرتها لهم السلطات المصرية، حين قامت بفض هذين الاعتصامين، أو هاتين البؤرتين الإرهابيتين، فى مثل هذا اليوم، منذ ست سنوات!.

موضوعات متعلقة

منذ يومين

في أول أيام العيد.. العجول تقتل 2 وتصيب 10 أشخاص

منذ حوالي 7 ساعات

وفاة رجل الأعمال حسين سالم فى إسبانيا

منذ يوم

"كارثة لحقت به".. القصة الكاملة لـ" رجل العجلة"

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. خبر وفاة أيمن نور يكشف زواجه الجديد

ads

الصور

image description

الآلاف داخل حديقة الفسطاط في ثالث أيام العيد

image description

بـ"الطبلة والألوان".. الأطفال يحتفلون بالعيد في حديقة الحيوان

image description

إقبال متوسط على حديقة الأزهر في ثالث أيام عيد الأضحى

image description

فيديو.. التنورة تتصدر مشهد احتفالات أهالى أسيوط بالعيد

image description

توافد المواطنين على متنزهات أسيوط بثالث أيام العيد

الأكثر قراءة

مفاجأة.. خبر وفاة أيمن نور يكشف زواجه الجديد

ضربته بـ"القلم".. القصة الكاملة لـ"خناقة" أحمد عز وزينة فى الساحل الشمالى

أول رد مصري على علاقة الانفجار النووي في روسيا بمحطة الضبعة

جريمة شرف.. تفاصيل ذبح فتاة وعشيقها على يد والدها فى البحيرة

ads

ستوديو

سميرة عبدالعزيز: الفن الجيد بحاجة لدعم الرئيس.. وأهميته لا تقل عن الخبز

التفاصيل الكاملة لأسماء وصناع أغنيات ألبوم كريم محسن "قابل بقى"

بعد البكيني.. منة فضالي تتراجع وتتخذ هذا القرار.. شاهد

أحمد حلمي يهتم بالأنتيكات ويسعى لسرقة بروش أم كلثوم في "خيال مآتة"

رياضة

روما يفاوض ليفربول لضم المدافع الكرواتي ديان لوفرين

فرج عامر: لقب كأس مصر سُرق من سموحة لصالح الزمالك بفضيحة تاريخية

فرابارت تبدي سعادة هائلة بإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي

تيتيباس وكيريوس يشاركان في كأس ليفر للتنس

الرئيس نيوز

"الطاقة النووية": هل هناك علاقة بين حادث روسيا ومشروع "الضبعة"؟

"الطفولة والأمومة" يحبط محاولة زواج طفلة في قنا

النيابة السعودية تحقق مع خطيب.. قال: المرأة العاملة "تأكل بثدييها"

الخارجية: الحل في ليبيا لا يمكن إلا أن يكون ليبياً خالصاً

منوعات

بمناسبة اليوم العالمي.. حقائق مذهلة عن استخدام اليد اليسرى

عرض هيكل ديناصور للبيع في دبي بـ14 مليون درهم

زوار ملاهي ديزني يرتدون أزياء متماثلة في توجه جديد

أصغر طيور البنجوين حجمًا في العالم تستوطن نيوزيلندا

كشكول

"المنيا الأزهرية" بلا مدينة جامعية رغم وجودها بالصحراء والكلية تضع الحل

مدينة طالبات الأزهر بـ"القاهرة" مضيفة سكنية بدون مياه ساخنة لا تصلح للمذاكرة

النزول بالسن شهرين للصف الأول الابتدائي في الوادي الحديد

حظر الاجازات للعاملين في كنترولات الثانوية ولجان سير الامتحانات

إسلام سياسي

فرنسا تواصل دعمها لضحايا داعش من الإيزيديين

التحالف يقصف مواقع لميليشيا الحوثي في صعدة

الخلافات تضرب جماعة الحوثي في اليمن

القبض على خلية جديدة لداعش في العراق


زيت وسكر

مزرعة رياح تنير 350 الف منزل قريبا.. تعرف علي التفاصيل

الأوراق والمبالغ المطلوبة لتأجير الحدائق من الأوقاف

إزاي تتغلب علي صراعات العمل؟.. التخطيط تقدم 5 نصائح للموظفين

تعرف على إجازات العاملين بالقطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد

مقالات الرأي
منى رجب
.. والعيد فرحة رغم الأحزان
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة البابا كيرلس السادس
ثروت الخرباوي
جرائم الإخوان ضد القضاء
ماجد حبته
حدث فى 14 أغسطس
المزيد
ads

الثقافة

فنون العريش تضىء سماء شرم الشيخ.. صور

خالد جلال يتفقد برنامج السيرك القومي فى العيد

سهرة العيد فى رحاب البادية..غدًا

طه حسين قبل حفنة تراب في "الحديبية".. حكايات أهل الكتابة في موسم الحج

صفحتنا ع الفيس بوك