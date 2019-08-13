النيابة السعودية تباشر التحقيق في إساءات خطيب جدة

فتحت وحدة الإخلال بالنظام العام في النيابة السعودية، تحقيقا بحادثة خطبة العيد المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والتي يصف فيها الخطيب المرأة العاملة بأنها "تأكل بثدييها".



وأفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، وفقا لما نشرته صحيفة "عكاظ"، بأن المحققين باشروا إجراءات التحقيق في القضية، والوقوف على ما انطوت عليه السلوكيات المقترفة والمفضية إلى المساءلة الجزائية وتحديد الأوصاف الجرمية المرتكبة في القضية الموجبة للمسؤولية الجزائية.



ويوم الاثنين، نقلت وسائل إعلام سعودية، عن وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف آل الشيخ، أن ما جرى تداوله عن عمل المرأة، لا يتناسب مع توجهات الدولة.



وقال الوزير إن "المكان الذي أقيمت فيه صلاة العيد غير مخصص للصلاة، إذ أنه عبارة عن أرض فضاء وتمت تهيئته من أحد الأشخاص"، لافتا إلى أن الخطيب لم يحصل على تصريح رسمي من الوزارة.



وأثار أحد خطباء صلاة العيد في جدة جدلا واسعا، بعدما هاجم المرأة العاملة في المملكة، إلى حد وصفها بأوصاف مسيئة ومن بينها، أنها "تأكل بثدييها"، وهو الحديث الذي تلقفه عدد من المغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي​​​.



وتداول مغردون مقطعا مسجلا لخطيب مصلى "دوار الكرة الأرضية" في مدينة جدة، أظهر تهجما على النساء العاملات، وتحديدا في محال البيع ومخالطة الرجال.