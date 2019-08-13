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اقتصاد

ارتفاع عدد الوظائف الخالية في ألمانيا رغم تباطؤ الاقتصاد

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 05:50 م
جريدة الدستور
وكالات
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أظهرت بيانات مكتب العمل الاتحادي الألماني الصادرة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوظائف الخالية في ألمانيا خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 1.39 مليون وظيفة رغم تباطؤ الاقتصاد الألماني، في ظل معاناة الشركات الألمانية من أجل العثور على العمالة المدربة المؤهلة.

وبحسب بيانات مكتب العمل، فإن عدد الوظائف الخالية ارتفع بمقدار 9000 وظيفة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الأول من العام وبمقدار 175 ألف وظيفة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

وذكر مكتب العمل أن ألمانيا تعاني من نقص شديد في العمالة المدربة في قطاعات الرعاية الصحية والطهي.

وقال الباحثون في مكتب العمل الموجود في مدينة نورنبرج الألمانية إنه لم يتضح حتى الآن كيفية تأثير التباطؤ الاقتصادي على سوق العمل.

ومن المقرر أن تنشر ألمانيا غدا الأربعاء بيانات إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث يتوقع المحللون إعلان انكماش إجمالي الناتج المحلي.

في الوقت نفسه فإن بيانات سوق العمل الألمانية خلال الربع الثاني من العام الحالي مازالت أفضل من المستوى القياسي الذي سجلته في الربع الأخير من العام الماضي، حيث كان لدى ألمانيا 46ر1 مليون وظيفة خالية وهو أعلى رقم منذ 1992.

وقال ألكسندر كوبس الباحث في مكتب العمل الاتحادي "لا يمكننا تحمل بقاء الوظائف خالية لوقت طويل"، مشيرا إلى أن بعض القطاعات مثل قطاع الرعاية الصحية لا تتأثر عادة باتجاهات الاقتصاد بصورة كبيرة.

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