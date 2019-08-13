فرابارت تبدي سعادة هائلة بإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي

أبدت الفرنسية ستيفاني فرابارت سعادة هائله واستعدادا لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي للرجال المقررة بين فريقي ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين لكرة القدم غدا الأربعاء في اسطنبول.



وستصبح فرابارت غدا أول سيدة تتولى مهمة التحكيم لمباراة كبيرة بمنافسات الرجال التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.



وقال فرابارت في تصريحات نشرها موقع اليويفا اليوم الثلاثاء "إنني سعيدة للغاية، فقد كانت هذه مفاجأة حقا. هو شرف كبير بالنسبة لي ولجميع سيدات التحكيم."



وكانت فرابارت 35 عاما قد اختيرت أول مرة لإدارة مباراة للرجال في الدوري الفرنسي، في أبريل الماضي، وقد أدرجت بشكل نهائي ضمن قائمة حكام المسابقة نفسها.



وكانت فرابارت قد تولت في يوليو الماضي إدارة نهائي كأس العالم للسيدات بين منتخبي أمريكا وهولندا، في فرنسا.



وقالت فرابارت "نحن نتدرب طوال الوقت. ولا نعاني من الخوف، فنحن دائما مستعدات"، وأضافت أنه لا يوجد فارق بين كرة القدم للرجال وللسيدات.