زيادة نسبة الهجرات السرية للسواحل الإيطالية في عطلة العيد

أعلنت السلطات التونسية عن إحباط العديد من محاولات الهجرة السرية انطلاقا من سواحل البلاد تزامنت مع الاحتفال بعيد الأضحى.



ونشطت محاولات الهجرة للوصول إلى السواحل الايطالية بشكل لافت مع استقرار الطقس وارتفاع درجات الحرارة بالتوازي مع عطلة عيد الأضحى منذ يوم أول امس الأحد.



وأعلنت وزارتا الداخلية والدفاع عن ضبط 57 مهاجرا سريا على سواحل ولايتي بنزرت في الشمال ومدنين في الجنوب، في محاولات هجرة غير شرعية نحو السواحل الايطالية خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين.



وأعلنت وزارة الدفاع عن انقاذ 15 تونسيا من بينهم اثنتان من الاناث و4 أطفال، بعد أن أرسلوا نداء استغاثة إثر تعطب مركبهم على بعد 20 كم شمال شرقي مدينة جرجيس التابعة لولاية مدنين.



كما أفادت الداخلية بضبط 15 شخصًا من ولاية مدنين على متن مركب صيد كانوا في اتجاه السواحل الايطالية.



وضبط سبعة مهاجرين على سواحل جزيرة جربة وستة مهاجرين في منطقة كاب زبيب بولاية بنزرت في الشمال وسبعة مهاجرين على الحدود التونسية الليبية.



وكانت السواحل الجنوبية لتونس شهدت في يوليو الماضي غرق أكثر من 80 مهاجرا من دول افريقية كانوا انطلقوا عبر مركب مطاطي من سواحل ليبيا.



وتفرض السلطات الإيطالية قيودا صارمة على الهجرة غير الشرعية وأنشطة منظمات الانقاذ في البحر المتوسط فيما تطلب منظمات حقوقية في تونس من دول الاتحاد الأوروبي بمنح حصص منتظمة للهجرات المنظمة.