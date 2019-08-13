السعودية تعلن نجاح الخطط الأمنية والمرورية للحج

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، نجاح كافة الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية المنفذة خلال حج هذا العام، بدعم من القيادة السياسية للمملكة.



وقال مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية في الحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي في تصريح من داخل غرفة مركز القيادة والسيطرة أن وضع الحجاج الآن مطمئن ويسير في الاتجاه الطبيعي بعد أن رموا الحجاج ظهر اليوم الجمرات الثلاث منهم المتعجلين الذين اتجهوا إلى المسجد الحرام، ومنهم من عاد إلى مخيماتهم رغم وجود كثافة عالية من الحجاج، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".



وأوضح الحربي أن غدًا هو يوم لغير المتعجلين، مشيرا إلى عدم تسجل أي حالة تعرضت للضرر خلال هذه الأيام، متعهدا باكتمال منظومة الحج كما خطط لها بوضعها الطبيعي.



واختتم الحربي تصريحاته قائلًا: "نحن بكامل جاهزيتنا وسوف نواصل عملنا، فالحج لم ينته بعد وسوف نبقى في خدمة ضيوف الرحمن حتى مغادرة آخر حاج المشاعر المقدسة ومن ثم المملكة العربية السعودية".